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Ozon бесплатно научит анализу данных и machine learning

Интернет-компания Ozon запустила образовательный проект Ozon Masters — программу обучения по анализу данных и machine learning для начинающих специалистов. Программа делится на два курса: Data Science/Data Engineering и Business Intelligence, оба построены на сильной практической базе крупнейшего игрока e-commercе в России. Обучение продлится два года.

Преимущество Ozon Masters перед схожими программами — преподавательский состав из лучших практиков индустрии и преподавателей российских технических вузов: МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтех, а также ведущих технических экспертов Ozon.

Юрий Дорн, руководитель программы Ozon Masters: «Создавая Ozon Masters, мы были ориентированы на то, чтобы сделать жестче и круче, чем все остальное. Что получилось в итоге, станет ясно через два года, но уже сейчас можно точно сказать, что у программы совершенно фантастический лекторский состав на первый год».

Сегодня доля электронной коммерции в России в общем обороте розничной торговли составляет всего 4,8%, и игроки e-com по сути конкурируют за клиента с офлайн-сетями. Очевидно, что большое конкурентное преимущество и будущее этого рынка — за «умной» работой с данными, ведь онлайн знает о своем покупателе в десятки раз больше, чем любой традиционный ритейлер. Дальше вопрос — как работать с данными и использовать их на благо бизнеса и в интересах клиента. Поэтому как никогда важным для e-commerce становится вопрос подготовки квалифицированных специалистов в области анализа данных.

Обучение будет проходить по будням с 18.00 до 21.30 в офисе Ozon в Москва-Сити. Также студентам будут даваться домашние задания, на выполнение которых потребуется около 20 часов в неделю.

Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти онлайн тестирование (первая волна до 7 июня, вторая волна до 30 июня), сдать экзамен (первая волна 15 июня, вторая волна 13 июля) и пройти собеседование (первая волна 17 июня, вторая волна 15 июля). Занятия начнутся 9 сентября.

Для успешной сдачи вступительных экзаменов абитуриенту потребуется знание математических дисциплин на уровне второго курса технического ВУЗа, а также базовые навыки программирования.

Автор: Анна
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