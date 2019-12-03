Ozon: большие распродажи создают в России привычку покупать онлайн

Мультикатегорийная интернет-платформа Ozon подвела итоги Черной Пятницы 2019, которая стала рекордной для компании: оборот от продаж вырос в 2,3 раза, а количество заказов — в 2,5 раза относительно Черной Пятницы 2018. Акция «Черная пятница» стартовала на Ozon 25 ноября, а максимальные скидки ждали клиентов 29 ноября-1 декабря.

В компании отмечают, что в этом году средний чек оказался чуть ниже 2018 — всего на 6%, и составил 2675 рублей — это связано с большим количеством новых клиентов на площадке, которые начинают покупки с меньших сумм. Таким образом, глобальные распродажи приучают россиян к онлайн покупкам: для кого-то Черная Пятница стала первым опытом в интернет-шоппинге, а более опытных клиентов акция простимулировала сделать больше покупок а течение одной недели — по данным Ozon, в первые дни акции клиенты покупали книги, одежду и детские товары, а 29 ноября вернулись за электроникой, продуктами питания и товарами для дома.

«Механика большой распродажи отлично подходит для мультикатегорийных площадок: ассортимент из 2,5 миллионов товарных наименований позволяет закрыть все потребности пользователей. Мы отметили два тренда потребительского поведения в больших распродажах на онлайн площадках. Покупатели-новички участвуют, чтобы попробовать онлайн-покупки — в этом году 57% клиентов, участвующих в акции, пришли на Ozon впервые. При этом почти треть клиентов сделала во время акции более 1 заказа — очевидно, они оценили выгоду интернет-шоппинга, — говорит Павел Кобелев, руководитель направления промо в Ozon. — Второй тренд — опытные покупатели увеличивают частоту покупок — клиенты Ozon с подпиской Premium в среднем успели оформить 5 заказов».

В этом году самое активное участие в Черной Пятнице принимали жители регионов, где, как известно, выбор в офлайне ограничен, а онлайн-площадки как раз открывают доступ к ассортименту из миллиона товаров. Так, по сравнению с Черной Пятницей 2018 в этом году в Новосибирске было оформлено в 4,5 раза больше заказов, в Краснодаре — в 3 раза и в Екатеринбурге — в 2,7 раз больше заказов.

Во время Черной Пятницы 2019 самые популярные категории по объему выручки на Ozon: детские товары, электроника, одежда, книги, товары для дома и продукты питания — на эти категории пришлось около 80% заказов. В акции со скидками до 90% принимали участие 3 миллиона товаров во всех товарных категориях: от продуктов питания и книг до электроники и одежды.