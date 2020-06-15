Ozon даст клиентам новую возможность заработать

Клиенты Ozon смогут ежемесячно получать процент на остаток или кэшбэк в виде баллов от суммы, хранящейся на их пользовательских счетах.

Ozon начал тестировать новый продукт своей экосистемы финансовых сервисов Ozon.Счет — теперь клиенты смогут получать процент на остаток или кэшбек в виде баллов от суммы, которую хранят на своих пользовательских счетах Ozon. Такими баллами можно оплатить до 99% стоимости покупок — за каждый товар в корзине достаточно заплатить 1 рубль, остальное можно оплатить баллами.

В первой тестовой группе — более 100 000 клиентов Ozon. Им будут предложены разные механики — получение процентов в виде баллов (до 18% годовых) либо различные варианты кэшбеков. Выборки клиентов сформированы исходя из особенностей их покупок на площадке Ozon — учитывался средний чек, частота заказов, использование финансовых продуктов Ozon, участие в разных активностях, связанных с накоплением баллов и т.д.

Ozon.Счет можно пополнять с любой банковской карты. В личном кабинете клиентов, которые попадают в тестовую группу, уже можно найти калькулятор баллов — он поможет просчитать доходность. Например, если клиент решит разместить на Ozon.Счет 50 000 рублей под 12% годовых, через 12 месяцев он получит 6 000 баллов. Баллы начисляются ежемесячно.

«Режим самоизоляции привел миллионы россиян в онлайн, многие оценили удобство этого канала покупок и определенно будут покупать здесь больше и чаще. Эта новая привычка стимулирует людей искать еще больше выгодных способов для покупок», — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon. «Например, наша карта с кэшбеком Ozon.Card в апреле вышла в топ-3 самых популярных товаров на Ozon, а ее держатели делают 4 и больше заказов в месяц, что считается отличным показателем даже для западных стран. Запуск Ozon.Счет дает клиентам еще больше возможностей получать выгоду с помощью простой механики начисления процента на остаток или кэшбека, а нам позволяет увеличивать частоту покупок и формировать еще более тесный контакт с пользователями».

После тестового периода команда финансовых сервисов и лаборатория клиентского опыта Ozon проанализируют реакцию клиентов на разные механики. На основе теста выберут самые удобные для клиентов сценарии и далее будут тиражировать их на более широкую аудиторию пользователей.