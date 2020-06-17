Ozon & Data Insight: поколение миллениалов в бизнесе и в жизни
10 июня 2020 года в рамках РИФ.Онлайн Федор Вирин представил презентацию первого этапа совместного исследования Ozon и Data Insight о российских предпринимателях поколения Y.
Исследование показало, что миллениалы — это мостик между старшим консервативным поколением и младшим, и многие характеристики в этом поколении переходные. Самореализация и честность — главные ценности этого поколения. Как они относятся к делу и нанимают ли друзей и родственников вы узнаете из полной презентации и записи выступления.
Ключевые тезисы
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40% респондентов (12 из 30) ответили, что они ценят честность: в общении, при найме сотрудника, при заключении сделок и при проведении продаж.
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Миллениалы будут стараться не нанимать друзей на работу в отличие от X и Z поколений, которые так делают
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Миллениалы выбирают матричную структуру, тогда как X — иерархическую
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С государством можно работать, но не нужно, но треть миллениалов работала с государством или собирается
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Бизнес для самореализации. Не для денег, занятости, работы. Даже не для светлого будущего как такового, но бизнес, как призвание
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Баланс: работы и жизни, бизнеса и сотрудников, средства и целей