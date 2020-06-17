Ozon & Data Insight: поколение миллениалов в бизнесе и в жизни

10 июня 2020 года в рамках РИФ.Онлайн Федор Вирин представил презентацию первого этапа совместного исследования Ozon и Data Insight о российских предпринимателях поколения Y.

Исследование показало, что миллениалы — это мостик между старшим консервативным поколением и младшим, и многие характеристики в этом поколении переходные. Самореализация и честность — главные ценности этого поколения. Как они относятся к делу и нанимают ли друзей и родственников вы узнаете из полной презентации и записи выступления.

Ключевые тезисы