Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек товаров

Компания Ozon начала размещать в карточках товаров информацию о сертификатах и декларациях соответствия, подтверждающих безопасность товаров. Проект Ozon c Росаккредитацией начался с категории товаров для красоты.

Теперь пользователи Ozon при выборе косметики, средств для гигиены и других товаров из категории «Красота и здоровье» смогут убедиться в том, что продукция прошла проверку на безопасность. Об этом сообщит пометка «Проверенный товар» в карточке. Сейчас такая информация размещена примерно в 150 тыс. карточек, и их число постоянно растет.

В первые карточки товаров на Ozon сведения из реестров Росаккредитации были добавлены в рамках тестирования алгоритма автоматической загрузки документов качества. В скором времени проект затронет все категории товаров, которые подлежат сертификации и декларированию, в том числе такие важные, как товары для детей. Проверка наличия действующего сертификата или декларации на продукцию будет проводиться автоматически на основании сведений реестров сертификатов и деклараций Росаккредитации.

«Гарантия безопасности товаров безусловно повысит доверие россиян к покупкам на Ozon. Одновременно добросовестные продавцы площадки получат преимущество перед конкурентами, которые не прикрепляют документы качества к карточке товара. Мы благодарим Росаккредитацию за поддержку безопасной онлайн-торговли и надеемся, что такие проекты станут отраслевым стандартом прозрачности для маркетплейсов и их продавцов», — отметила директор торговой площадки Ozon Анна Калеева.

«Росаккредитация совместно с представителями бизнеса создает новые сервисы, чтобы сведения о безопасности товаров были доступны потребителям в момент покупки. Важно, чтобы россияне, покупатели в оффлайн магазинах и пользователи Интернета, были уверены, что приобретают качественный легальный товар. Благодаря совместному проекту Росаккредитации и маркетплейсов, покупатели Ozon уже сейчас могут в один клик проверить, прошел ли интересующий товар проверку на безопасность, и затем принять решение о его покупке. Скоро такая возможность появится и у пользователей других интернет-площадок», — подчеркнул руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Сведения из реестров Росаккредитации добавляются к товарам на Ozon в рамках совместного проекта ведомства и маркетлейсов по созданию сервиса, который будет автоматически добавлять к сведениям о товарах на интернет-площадках информацию о документах из реестров Росаккредитации.