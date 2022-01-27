Ozon Express арендовал мультитемпературный склад «Multicold Запад»

Сервис быстрой доставки Ozon Express арендует у компании Multicold мультитемпературный склад площадью 24 тысячи кв. м на западе города вблизи МКАД.

«Сегодня, когда маркетплейсы становятся все более перспективным каналом сбыта для производителей, требуются высокие требования к сохранности продуктов и соответственно к качеству сервиса холодильных и морозильных складских комплексов. Спрос на мультитемпературные складские комплексы в столичном регионе растет, а предложений на рынке нет. Поэтому „Multicold Запад“, построенный в 2020 году, стал единственным объектом в Москве» Малхаз Аллазов, акционер Multicold.

Объект имеет идеальное месторасположение для организации работы распределительного центра с разными температурными режимами: возможность вариативности при выезде на МКАД, близость к центру города, к Северо-Западной хорде (СЗХ), к Южному дублеру Кутузовского проспекта (ныне проспект Генерала Дорохова). Складской комплекс обеспечен большим запасом электроэнергии, оснащен современными системами безопасности и контроля. Наличие разных температурных зон (от +18°С до −24°С) позволяет хранить продукты глубокой заморозки, охлажденные продукты и полуфабрикаты, а также продукты категории fresh: фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочную продукция, выпечку и кулинарию собственного производства Ozon Express. Сейчас одноэтажное помещение адаптируется под нужды арендатора, въезд запланирован на март 2022 года.

«Новое складское помещение будет работать как единый распределительный центр, куда товары будут поступать от разных поставщиков, в том числе с собственной фабрики-кухни Ozon Express и распределяться на дарксторы. Удобное расположение распределительного центра стало ключевым фактором для обеспечения скорости доставки. Развитие логистической инфраструктуры обеспечивает высокие стандарты качества на всех этапах работы с товарами» Алексей Цырулин, Директор департамента производственных операций и логистики Ozon Express.

«Сделка с одним из лидеров E-commerce — компанией Ozon Express — стала для нас знаковой и одной из самых сложных. Знаковой, потому что в пул наших высококлассных клиентов („Мираторг“, „Яндекс.Лавка“, „Азбука вкуса“, „Черкизово“ и др.) добавился еще один. А не простой, потому что она была реализована в максимально короткие сроки. Выбор в пользу объекта „Multicold Запад“ был сделан благодаря таким преимуществам как: единственное предложение склада класса А в Москве, отличная транспортная доступность, стопроцентная готовность площадей, отвечающих запросу компании Ozon. И еще весомой причиной выбора в нашу пользу стал сам бренд Multicold, который год за годом подтверждает высокий уровень профессионализма и надежности на рынке складской мультитемпературной недвижимости» Ханяфи Хасянов, управляющий директор Multicold.