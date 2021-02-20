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Ozon Express начал доставлять готовую еду от «Азбуки вкуса»

Сервис Ozon Express начал доставлять готовую еду из своих дарксторов. Первым партнером по новому ассортименту стала «Азбука вкуса». На площадке уже представлены порядка 100 товарных наименований готовой еды собственного производства «Азбуки вкуса», ассортимент будет увеличиваться.

На старте сотрудничества ассортимент включает готовую еду собственного производства «Азбуки вкуса»: завтраки, супы, вторые блюда, салаты и кондитерские изделия — цены на них аналогичны предложению ритейлера в собственной рознице. В ближайшее время планируется расширить ассортимент до 300 позиций, среди которых будут также бакалея, фермерские продукты и продукция собственного импорта «Азбуки вкуса».

Созданием блюд «Азбуки вкуса» и разработкой рецептур занимаются 12 шеф-поваров с глубокой экспертизой в разных направлениях кухонь и успешным ресторанным опытом. Ритейлер развивает собственное производство еды с 2012 года. Сейчас у компании три фабрики-кухни в Москве и одна в Санкт-Петербурге, вместе они производят порядка 45 тонн продукции в сутки. Все фабрики «Азбуки вкуса» сертифицированы по международному стандарту, что гарантирует высокое качество продукции. У компании также есть собственная лаборатория качества QLab, в которой проходит контроль всё сырьё, используемое в производстве.

«Расширение ассортимента — один из драйверов роста Ozon Express. Благодаря сотрудничеству с „Азбукой вкуса“ мы запускаем новую для нас категорию — готовой еды. Для нас особенно важно высокое качество товаров на площадке, и мы рады сотрудничать именно с „Азбукой“, так как уверены, что все блюда приготовлены по высоким стандартам» — Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса Ozon Express.

Ozon Express доставляет продукты и другие товары в течение часа по Москве и в ряде крупных городов Подмосковья. Сейчас у сервиса 8 дарксторов в разных районах столицы, в которых хранится более 22 тыс. товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до гаджетов, лекарств и товаров для автомобилистов. В 2021 году сервис планирует открыть новые дарксторы в Москве и Подмосковье, а также начать региональную экспансию.

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Автор: Анна
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