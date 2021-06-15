Ozon Express начал работать в Санкт-Петербурге

Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге.

На старте работы Ozon Express предлагает порядка 10 тысяч наименований товаров с быстрой доставкой в 20 категориях — от свежих продуктов, выпечки и бакалеи до товаров повседневного спроса (FMCG), электроники, товаров для детей, косметики и книг. В дальнейшем ассортимент будет расти, в том числе за счет локальных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.

Первый даркстор открылся в центре города — быстрая доставка доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. Получить товары пользователи смогут в течение часа с момента заказа или в выбранные ими интервалы времени.

В начале июля доставка Ozon Express покроет весь Санкт-Петербург за счет открытия еще нескольких дарксторов в разных частях города. Тогда же сервис будет доступен жителям Пушкина, Павловска, Колпино, Парголово.