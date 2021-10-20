Ozon Express открыл собственное производство готовых блюд

Ассортимент собственной торговой марки Ozon Express вырос за счет готовой еды — теперь в сервисе можно заказать с доставкой за час салаты и вторые блюда. До конца года ассортимент кулинарии составит порядка 30 позиций — от простых завтраков до хитов мировой кулинарии. Сейчас готовая еда под брендом Ozon Express доступна в Московском регионе, позже она появятся в других городах присутствия сервиса.

Собственное производство Ozon Express построено с нуля в Москве. Меню составил шеф-повар Алексей Барковский, который имеет многолетний опыт работы в ресторанах и на производствах food-ритейла. На старте в меню кулинарии Ozon Express вошли популярные у россиян блюда в авторском прочтении, например, греческий салат с большими оливками Каламата, паста Болоньезе с вялеными томатами и Карбонара с трюфельным маслом. В ближайшее время Ozon Express расширит ассортимент готовых блюд до 30 позиций, в том числе с сезонными ингредиентами.

«В меню кулинарии Ozon Express мы взяли мировые кулинарные хиты, но добавили в них ингредиенты, благодаря которым наши блюда отличаются от других витрин готовой кулинарии. Например, греческий салат у нас с королевскими оливками Каламата, а в плове будет настоящий барбарис, как в оригинальном узбекском рецепте. Мы сотрудничаем с российскими производителями, такими как Мираторг и Праймбиф, которые поставляют нам первоклассные свежие продукты для производства», — говорит Андрей Кожин, директор по производству пищевых продуктов Ozon Express.

От приемки сырья и нарезки продуктов до упаковки блюд на кухне действует строгий регламент. Например, при приемке проводится дополнительный экспресс-анализ сырья — овощи проверяются на количество сахара и спелость, а мясо на кислотность. На каждом этапе производства технологи в онлайн-режиме контролируют параметры процесса приготовления. Так, например, при отклонении температуры в печи информация моментально транслируется службе качества.

На производстве работают сотрудники с профильным образованием и опытом в пищевой индустрии. А для начинающих поваров и заготовщиков предусмотрена трехступенчатая система обучения, которая включает в себя модуль по технологиям производства, модуль по санитарным нормам и пищевой безопасности и модуль по производственной культуре Ozon Express.