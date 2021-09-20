+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Ozon Express открывает дарксторы для всех предпринимателей

Ozon Express первым из игроков рынка открывает свои дарксторы для товаров предпринимателей, которые работают по модели маркетплейса. Чтобы попасть на витрину Ozon Express, они будут участвовать в аукционах.

Ozon даст предпринимателям возможность продавать товары через сервис Ozon Express. Для этого продавцы будут участвовать в аукционах на поставки в дарксторы. Оттуда сам Ozon доставит товары клиентам за час или в удобные временные интервалы.

Как будет устроен процесс. Ozon выбирает товары для участия в аукционе — это позиции с высокой оборачиваемостью, которые клиентам важно получать ультрабыстро. В условиях аукциона отражается объем поставки, цена товара для покупателя, комиссия за продажу и адрес даркстора, на который нужно будет поставлять товары. Побеждает в торгах продавец, предложивший качественный товар по наиболее привлекательной цене для клиента. Среди категорий товаров, актуальных для срочной доставки — товары для красоты и здоровья, электроника, товары для дома, для мам и детей.

Механизм аукционов станет доступен всем продавцам Ozon уже в октябре — соответствующий раздел появится в личном кабинете.

Дарксторы Ozon Express отличаются большой вместимостью — в них может храниться до 30 тыс. товарных наименований. По этой причине ассортимент сервиса отличается от ассортимента других e-grocery проектов — кроме продуктов питания, клиентам Ozon Express доступна электроника, товары для мам и детей, косметика, книги, автотовары и даже лекарства. Появление товаров продавцов на витрине Ozon Express дополнит ассортимент сервиса необычными, но востребованными позициями.

«В этом году Ozon дал продавцам самый широкий на рынке выбор логистических схем работы. Продавцы давно просили открыть для них витрину Ozon Express, ведь товары многих подходят для быстрой доставки. Сам Ozon всегда стремится дать клиентам разнообразный ассортимент товаров в любом канале, в том числе на Ozon Express. Механизм аукционов позволяет решить обе эти задачи в условиях ограниченной вместимости дарксторов. Он также позволит предложить клиентам лучшую цену на товары с быстрой доставкой, которая, наряду с широтой ассортимента, становится определяющим фактором при выборе сервиса», — говорит Елена Шульгина, директор Ozon.

С полноценным запуском механизма аукционов для Ozon Express у продавцов Ozon будет уже пять способов доставки товаров. Помимо продаж со складов Ozon (FBO) и со склада продавца (FBS), в этом году на площадке появилась модель доставки силами продавца (real FBS), а также экспресс-доставка силами предпринимателей (real FBS Express). Последняя модель актуальна, например, для доставки живых цветов, шаров и других «срочных» категорий.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 сентября / Комментарии
СберМегаМаркет открыл первые собственные пункты выдачи заказов

СберМегаМаркет открыл первые собственные пункты выдачи заказов

До конца 2021 года компания планирует открыть более 400 фирменных точек по всей России и, тем самым, повысить уровень сервиса и скорость доставки заказов. Логистическим оператором проекта выступит «СберЛогистика».

далее →

16 сентября / Комментарии
СберМаркет и METRO открыли первый совместный даркстор

СберМаркет и METRO открыли первый совместный даркстор

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и METRO открыли первый совместный даркстор (micro fulfillment center) в Москве и запустили быструю доставку заказов из гипермаркетов торговой сети.

далее →

16 сентября / Комментарии
DPD начала перевозить драгоценные металлы и камни

DPD начала перевозить драгоценные металлы и камни

Логистический оператор получил свидетельство Государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на перевозку ювелирных изделий.

далее →

16 сентября / Комментарии
Delivery Club собрал подборку ресторанов с велопарковками по всей России

Delivery Club собрал подборку ресторанов с велопарковками по всей России

Сервис доставки готовой еды Delivery Club проанализировал расположение ресторанов по всей стране и создал подборку заведений, которые имеют свою велопарковку или находятся близко к городской. Цель проекта — сделать перемещение на велосипеде по городу комфортнее, чтобы велосипедистам было проще и быстрее забрать заказ из ресторана навынос.

далее →

14 сентября / Комментарии
Ozon Express начал доставку еды на домашних матчах ФК «Спартак-Москва»

Ozon Express начал доставку еды на домашних матчах ФК «Спартак-Москва»

Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon Express стал официальным партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». В рамках сотрудничества Ozon Express предоставляет фанатам эксклюзивные скидки, а также запускает сервис по доставке еды на стадионе «Открытие Банк Арена».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!