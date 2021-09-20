Ozon Express открывает дарксторы для всех предпринимателей

Ozon Express первым из игроков рынка открывает свои дарксторы для товаров предпринимателей, которые работают по модели маркетплейса. Чтобы попасть на витрину Ozon Express, они будут участвовать в аукционах.

Ozon даст предпринимателям возможность продавать товары через сервис Ozon Express. Для этого продавцы будут участвовать в аукционах на поставки в дарксторы. Оттуда сам Ozon доставит товары клиентам за час или в удобные временные интервалы.

Как будет устроен процесс. Ozon выбирает товары для участия в аукционе — это позиции с высокой оборачиваемостью, которые клиентам важно получать ультрабыстро. В условиях аукциона отражается объем поставки, цена товара для покупателя, комиссия за продажу и адрес даркстора, на который нужно будет поставлять товары. Побеждает в торгах продавец, предложивший качественный товар по наиболее привлекательной цене для клиента. Среди категорий товаров, актуальных для срочной доставки — товары для красоты и здоровья, электроника, товары для дома, для мам и детей.

Механизм аукционов станет доступен всем продавцам Ozon уже в октябре — соответствующий раздел появится в личном кабинете.

Дарксторы Ozon Express отличаются большой вместимостью — в них может храниться до 30 тыс. товарных наименований. По этой причине ассортимент сервиса отличается от ассортимента других e-grocery проектов — кроме продуктов питания, клиентам Ozon Express доступна электроника, товары для мам и детей, косметика, книги, автотовары и даже лекарства. Появление товаров продавцов на витрине Ozon Express дополнит ассортимент сервиса необычными, но востребованными позициями.

«В этом году Ozon дал продавцам самый широкий на рынке выбор логистических схем работы. Продавцы давно просили открыть для них витрину Ozon Express, ведь товары многих подходят для быстрой доставки. Сам Ozon всегда стремится дать клиентам разнообразный ассортимент товаров в любом канале, в том числе на Ozon Express. Механизм аукционов позволяет решить обе эти задачи в условиях ограниченной вместимости дарксторов. Он также позволит предложить клиентам лучшую цену на товары с быстрой доставкой, которая, наряду с широтой ассортимента, становится определяющим фактором при выборе сервиса», — говорит Елена Шульгина, директор Ozon.

С полноценным запуском механизма аукционов для Ozon Express у продавцов Ozon будет уже пять способов доставки товаров. Помимо продаж со складов Ozon (FBO) и со склада продавца (FBS), в этом году на площадке появилась модель доставки силами продавца (real FBS), а также экспресс-доставка силами предпринимателей (real FBS Express). Последняя модель актуальна, например, для доставки живых цветов, шаров и других «срочных» категорий.