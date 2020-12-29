Ozon Express покрыл доставкой за час всю Москву

Сервис Ozon Express теперь доставляет продукты и другие товары за час по всей Москве — в декабре 2020 года быстрая доставка заработала еще в 11 районах столицы. За прошлый год у сервиса появилось 7 новых дарксторов, а в 2021 планируется выход за пределы столичного региона.

Ozon запустил собственный сервис доставки продуктов в октябре 2019 года. На старте проекта география ускоренной доставки охватывала районы Царицыно и Москворечье-Сабурово. В 2020 году у Ozon Express появилось еще 7 дарксторов в Москве, таким образом всего их стало 8. Теперь экспресс-доставка курьером за час доступна по всей Москве в пределах МКАД, а также в Южном Бутове, Химках и Красногорске. Доставка день в день также охватывает крупные населенные пункты Подмосковья, такие как Одинцово, Балашиха, Подольск и другие. В 2021 году сервис планирует выйти за пределы Московского региона.

Полное покрытие Москвы быстрой доставкой позволило значительно улучшить показатели сервиса, что было особенно важно в высокий предновогодний сезон:

Оборот от продаж в декабре 2020 года вырос в 9 раз год к году по сопоставимому ассортименту и в 16,5 раз с учетом новых категорий и расширенного ассортимента;

Количество заказов в декабре 2020 выросло в 8,3 раза;

Средний чек в декабре превысил 3 тыс. рублей, что вдвое больше, чем в декабре 2019 года

Помимо развития инфраструктуры, фактором роста Ozon Express стало значительно расширение ассортимента. В момент запуска сервиса в нем было представлено 6 тыс. товарных наименований, сейчас ассортимент насчитывает более 22 тыс. наименований. На Ozon Express, помимо продуктов питания, можно купить товары повседневного спроса (FMCG), электронику, зоотовары, лекарства, товары для мам и детей и автовладельцев — всего более 20 категорий.

В 2020 году 60% купленных через сервис товаров пришлось на продукты питания. Самыми популярными продуктами на Ozon Express стали греческий йогурт, творожные сырки, сыр тофу, куриное филе и молочные сосиски. Остальные 40% купленных товаров пришлось на non-food категории.

В сентябре 2020 года Ozon первым среди маркетплейсов запустил экспресс-доставку гаджетов, сначала Apple, а позже — Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, Sony, Philips. В результате категория «Смартфоны и планшеты» заняла 12% от общего оборота продаж Ozon Express в 2020 году. В декабре 2020 года 42% от общего оборота продаж в Ozon Express пришлось на категории «Электроника» и «Смартфоны и планшеты» — пользователи активно приобретали разнообразные гаджеты и технику в подарок, используя при этом опцию быстрой доставки для их получения.