Сервис быстрой доставки Ozon Express продолжает региональную экспансию: новые дарксторы открылись сразу в двух городах Татарстана — Казани и Набережных Челнах. Ассортимент сервиса в республике насчитывает почти 15 тысяч товарных наименований — от свежих продуктов и бакалеи до товаров повседневного спроса, товаров для детей, косметики и электроники.

Татарстан стал восьмым регионом присутствия Ozon Express — помимо Москвы и Московской области, сервис представлен в том числе в Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Томске и Волгограде.

В Казани сервис открыл два даркстора — на Оренбургском Тракте и Горьковском шоссе. В Набережных Челнах даркстор Ozon Express расположен на Мензелинском тракте. Жителям городов доступна как доставка за час, так и в удобные временные слоты.

Появление сервиса в регионе также создаст порядка 300 новых рабочих мест — как на самих дарксторах, так и в службе доставки.

«Спрос на сверхбыструю и гиперлокальную доставку стал новым трендом развития рынка eCom по всему миру. Открытие в Татарстане сети дарксторов Ozon и запуск сервиса Ozon Express открывает новые возможности как для наших покупателей, так и поставщиков, в том числе фермеров» Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Мы продолжаем региональную экспансию Ozon Express и рады, что теперь преимущества сервиса доступны и в Татарстане. Жители региона активно используют все преимущества онлайн-торговли — количество заказов на Ozon в Татарстане в прошлом году выросло в 2,8 раза год к году. Теперь же мы готовы предложить новый уровень онлайн-шопинга — несколько тысяч самых разных товаров с доставкой всего лишь за час. Оценить ассортимент и быструю доставку можно уже сейчас — заказать не только продукты питания, но и подарки к любимым февральским праздникам, например, смартфон, парфюм или книгу» Елена Шульгина, генеральный директор Ozon Express.