Ozon Express снял продолжение блокбастера «Грузоворы»

Ozon Express опубликовал вторую часть короткометражного блокбастера «Грузоворы», сообщила пресс-служба компании. Первая часть набрала более 1 млн просмотров на YouTube.

При создании «остросюжетного видео» команда вдохновлялась «Чужим», «Робокопом», «Трансформерами» и другими голливудскими экшен-картинами. Например, внешний вид рептилоидов взят с ящера из «Нового человека-паука», фургон — из «Черепашек-ниндзя», общая стилистика — из фильмов Майкла Бэя.

Если в первой части блокбастера действие происходило в канун Нового Года в стиле 80-х, то в новом ролике тематика меняется. «Было решено не отставать от мировых трендов и сделать ремейк — сюжет повторяется, только сейчас вместо Нового года под угрозу поставлен день рождения. А вместо резиновых масок и неуклюжих драк — нарисованные рептилоиды и фургон-траснформер», — Алексей Фисун, креативный продюсер ролика.

Премьера «Грузоворов-2» пройдет в кинотеатрах — ролик в стиле трейлера к фильму покажут перед сеансами в 30 кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Ростова-на-Дону, где работает Ozon Express. Рекламная кампания также пройдет на OLV-платформах.