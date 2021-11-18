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Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express, сервис быстрой доставки товаров Ozon, планирует до конца года запустить новый формат доставки продуктов, еды и других товаров за 15 минут, рассказал РБК источник на рынке электронной коммерции.

По его словам, Ozon Express будет доставлять всего около 3000 наименований: преимущественно продукты питания, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары. Формат запустят в этом году в Москве, отметил он. Компания откроет для этого мини-дарксторы размером 250 кв. м.

Планы подтвердил представитель Ozon: формат является для компании тестовым, результаты пилота «определят дальнейшее развитие проекта». Инвестиции в проект, как и количество планируемых мини-дарксторов он не назвал. Развивать направление будет Марья Дей, в прошлом член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита», отметил он.

Стоимость одного даркстора с кухней может обойтись Ozon примерно в 7-9 млн рублей, оценил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в четвертом квартале ожидается бурный рост рынка foodtech на фоне ужесточения ограничительных мер, нерабочих дней и введение локдауна в некоторых регионах. Сейчас оптимальное время для выхода Ozon в сегмент — с учетом ежеквартального удвоения продаж Ozon Express и роста востребованности сверхоперативной доставки, отмечает он.

Выход Ozon на рынок быстрой доставки за 15 минут не может не повлиять на другие компании, подчеркивает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. На первом этапе компания наверняка будет вводить скидки и различные бонусы, поэтому «Яндекс.Лавке» и «Самокату», вероятно, придется отвечать — к примеру, с помощью отказа от платной доставки, рассуждает он. Старший аналитик «Уралсиб» Константин Белов согласен: появление Ozon спровоцирует какие-то ответные действия со стороны других игроков.

Ozon Express с базовым временем доставки от одного часа был запущен в 2019 году. Изначально он работал в Москве. В этом году он начал расширять географию. Сейчас сервис работает в столице, Подмосковье, Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону.

Автор: Анна
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