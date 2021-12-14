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Ozon Express запустил доставку за 15 минут

Первые мини-дарксторы Ozon Express с доставкой за 15 минут уже работают в трех районах столицы. До конца 2021 года супербыстрая доставка появится еще в 30 районах Москвы. В 2022 году формат полностью покроет Москву, планируется и экспансия в регионы.

Доставка за 15 минут продуктов питания, готовой еды и горячих блюд, а также  FMCG-товаров уже доступна клиентам в районах Кунцево, Теплый Стан и Зюзино, в декабре новые зоны покрытия будут появляться почти каждый день. У клиентов, которые находятся в зоне супербыстрой доставки, на витрине Ozon Express появится тумблер «За 15 минут».

Формат 15-минутной доставки прежде всего удовлетворяет спонтанные и срочные потребности клиентов Ozon Express в свежих продуктах, готовой еде и FMCG-товарах, например, подгузниках и детском питании. В ассортименте мини-дарксторов около 2 000 товарных наименований, в том числе порядка 100 товаров под собственной торговой маркой - это готовые блюда, молочные продукты, мороженое, питьевая вода. Ассортимент будет расширяться в дальнейшем.

Отличительная черта мини-дарксторов Ozon Express - наличие кухни (dark kitchen), что позволяет супербыстро доставлять свежую горячую еду. Собственная фабрика-кухня Ozon Express обеспечивает dark kitchen и готовой едой, и ингредиентами для приготовления горячих блюд «из-под ножа».

«15-минутным форматом мы ​​намерены закрыть потребительскую миссию «магазинов у дома». В числе наших преимуществ - СТМ и горячая еда. Теперь, если клиенту Ozon Express нужны продукты быстро, он сможет заказывать за 15 минут, если нужно много разнообразного ассортимента он сможет заказать доставку в течение часа»

 Марья Дей, директор по развитию новых форматов Ozon Express.

Автор: Elvira
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