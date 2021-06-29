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Привлечение клиентов RSS

Ozon Express запустил собственную торговую марку

Сервис быстрой доставки Ozon Express начал продавать продукты под собственной торговой маркой. Первыми на витрине сервиса появились несколько сортов кофе, а к концу лета ассортимент СТМ расширится новыми категориями: это будут молочные продукты, вода, снэки, лимонады и др.

Позднее под брендом Ozon Express появится бакалея, товары для здорового образа жизни, бытовая химия, товары для гигиены и для дома. В ассортименте будут как классические продукты из ежедневной продуктовой корзины, так и эксклюзивные продукты для гурманов.

Собственная торговая марка призвана, в первую очередь, повысить лояльность к сервису Ozon Express за счёт высокого качества продукции и привлечь новых пользователей.

«Благодаря работе с разными поставщиками, мы хорошо понимаем, что такое по-настоящему качественные продукты питания. Этот опыт привел нас к идее сделать продукты под брендом Ozon Express. Мы выбираем локальные производства в разных городах, чтобы продукты были всегда свежими, и дегустируем их всей командой, чтобы выбрать лучшее. Мы выезжаем на производства поставщиков для аудита и выбираем тех, чьи продукты содержат натуральные ингредиенты, без красителей и усилителей вкуса», — говорит Елена Шульгина, директор Ozon Express.

Отдельный акцент в СТМ делается на уникальный дизайн упаковки. В качестве основного приёма в нём используются коллажи, которые складываются в историю и призывают покупателя разгадать связь между продуктом и его изображением на упаковке.

Автор: Анна
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