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Ozon и «Аптечная сеть 36,6» договорились о онлайн-продаже лекарств

Крупнейший в России аптечный ритейлер «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями «Горздрав», «36,6», «Норма») и торговая площадка Ozon запустили совместный проект по онлайн-продаже лекарств, пишет РБК.

С 1 марта пользователи смогут сделать предзаказ на лекарства на сайте аптечных сетей и на Ozon. В первые две недели для покупки онлайн будут доступны 7000 наименований, в будущем их число вырастет до 15 000.

В совместном сообщении компаний говорится, что сейчас продажа лекарственных средств через интернет запрещена. Если законодательные ограничения будут сняты, компании запустят сервис курьерской доставки, который уже находится в разработке. Сейчас препараты, на которые оформлен предзаказ, можно оплатить и получить аптеках «Горздрав», «36,6» и «Норма».

Автор: Анна
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