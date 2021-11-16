+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Ozon и Белпочта подписали меморандум о расширении сотрудничества

Реализация соглашения между маркетплейсом Ozon и национальным оператором почтовой связи Белпочта позволит сократить сроки доставки заказов от продавцов Беларуси и России, улучшить опыт получения заказа, а также даст возможность белорусским продавцам маркетплейса передавать заказы для доставки по территории Беларуси.

Ozon уже успешно сотрудничает с Белпочтой на территории Республики Беларусь по доставке заказов с сайта маркетплейса. Сейчас посылки Ozon доставляются в более, чем 3 тысячи почтовых отделений Белпочты. В зависимости от расположения почтового отделения, которое жители Беларуси могут выбрать на стадии оформления заказа, время доставки заказов сегодня составляет 5-7 дней. Реализация инициатив, закрепленных в меморандуме, позволит сократить время доставки — до 3-4 дней.

На этом этапе договоренностей сторон для удобства и простоты получения заказов в ближайшее время будет проработана программа по установке постаматов Ozon в отделениях Белпочты, а также принят упрощенный алгоритм возврата заказов в адрес продавцов площадки Ozon. Кроме того, рассматривается возможность организации пунктов выдачи заказов в новом формате — «супермаркет», удобство которого заключается в том, что покупатель сможет забрать свой заказ из ячейки, расположенной в зале отделения, а на кассе — оформить его получение.

Пользователям Ozon в Белоруссии доступен весь ассортимент площадки Ozon — более 27 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров). Недавно, с открытием сортировочного центра Ozon Rocket в Минске, маркетплейс стал принимать товары белорусских предпринимателей для доставки не только российским, но и белорусским покупателям. Меморандум подразумевает возможность передачи заказов белорусских продавцов Белпочте для доставки по территории Беларуси, что тоже позволит сократить время пути к заказчикам.

«География отделений позволяет Белпочте доставлять заказы Ozon в любой, даже самый отдаленный уголок Беларуси. Развитие опций доставки и сокращение сроков пересылки будут способствовать увеличению объемов электронной коммерции, узнаваемости бренда Ozon в Беларуси и, конечно, повышению качества и удобства получения заказов через объекты почтовой связи», — сказал Андрей Важник, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП «Белпочта».

«Для Ozon партнерство с Белпочтой — это не только возможность улучшить опыт получения заказов за счет существенного сокращения сроков доставки и удобства, которое дают постаматы и формат „супермаркета“. Это еще и возможность помочь белорусским производителям продавать товары не только российской, но и белорусской аудиториям маркетплейса, что расширит ассортимент и даст больший выбор покупателям Ozon, а также поможет белорусским компаниям малого и среднего бизнеса быстрее развиваться», — заметил Егор Исаев, руководитель направления международного бизнеса Ozon.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 ноября / Комментарии
Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express, сервис быстрой доставки товаров Ozon, планирует до конца года запустить новый формат доставки продуктов, еды и других товаров за 15 минут. Формат запустят в этом году в Москве. Компания откроет для этого мини-дарксторы размером 250 кв. м.

далее →

18 ноября / Комментарии
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

далее →

17 ноября / Комментарии
СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

СберМаркет проанализировал, что покупают в экспресс-доставке

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет сравнил, чем отличается корзина клиентов, которые выбирают экспресс-доставку, и тех, кто предпочитает плановую доставку в определенный слот времени.

далее →

17 ноября / Комментарии
Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» приостановили поставки обуви в Белоруссию

Крупные производители и экспортеры обуви направили в министерство по налогам и сборам Белоруссии письмо, в котором уведомили о приостановке поставок в страну из-за проблем с маркировкой. Его подписали в том числе представители Nike, Lamoda, «Спортмастера» и «Детского мира».

далее →

16 ноября / Комментарии
Delivery Club запустил собственную подписку Delivery PRO

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery PRO

Delivery Club запустил собственную подписку Delivery Pro. Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки в своем приложении, остальные увидят его в ближайшее время.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!