Ozon и Белпочта подписали меморандум о расширении сотрудничества

Реализация соглашения между маркетплейсом Ozon и национальным оператором почтовой связи Белпочта позволит сократить сроки доставки заказов от продавцов Беларуси и России, улучшить опыт получения заказа, а также даст возможность белорусским продавцам маркетплейса передавать заказы для доставки по территории Беларуси.

Ozon уже успешно сотрудничает с Белпочтой на территории Республики Беларусь по доставке заказов с сайта маркетплейса. Сейчас посылки Ozon доставляются в более, чем 3 тысячи почтовых отделений Белпочты. В зависимости от расположения почтового отделения, которое жители Беларуси могут выбрать на стадии оформления заказа, время доставки заказов сегодня составляет 5-7 дней. Реализация инициатив, закрепленных в меморандуме, позволит сократить время доставки — до 3-4 дней.

На этом этапе договоренностей сторон для удобства и простоты получения заказов в ближайшее время будет проработана программа по установке постаматов Ozon в отделениях Белпочты, а также принят упрощенный алгоритм возврата заказов в адрес продавцов площадки Ozon. Кроме того, рассматривается возможность организации пунктов выдачи заказов в новом формате — «супермаркет», удобство которого заключается в том, что покупатель сможет забрать свой заказ из ячейки, расположенной в зале отделения, а на кассе — оформить его получение.

Пользователям Ozon в Белоруссии доступен весь ассортимент площадки Ozon — более 27 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных товаров). Недавно, с открытием сортировочного центра Ozon Rocket в Минске, маркетплейс стал принимать товары белорусских предпринимателей для доставки не только российским, но и белорусским покупателям. Меморандум подразумевает возможность передачи заказов белорусских продавцов Белпочте для доставки по территории Беларуси, что тоже позволит сократить время пути к заказчикам.

«География отделений позволяет Белпочте доставлять заказы Ozon в любой, даже самый отдаленный уголок Беларуси. Развитие опций доставки и сокращение сроков пересылки будут способствовать увеличению объемов электронной коммерции, узнаваемости бренда Ozon в Беларуси и, конечно, повышению качества и удобства получения заказов через объекты почтовой связи», — сказал Андрей Важник, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП «Белпочта».