Ozon и Lamoda стали партнерами сервиса видеошопинга от Сбербанка

Партнерами SberDevices по сервису видеошопинга станут онлайн-площадки Ozon и Lamoda, ассортимент которых будет интегрирован в видеоконтент ТВ-приставки. Об этом сообщили представители маркетплейсов.

Пользователь при просмотре контента в режиме паузы будет видеть карточку товара и его основные характеристики и с помощью QR-кода сможет перейти в каталог площадок для дальнейшей покупки.

На этапе запуска видеошоппинга технически может быть доступно более 1 млн товаров из каталога Lamoda, основной ассортимент составит одежда — пользователи при просмотре фильма смогут поставить видео на паузу и посмотреть подборки одежды с Lamoda, похожие на образы героев в кадре.

Ozon предоставит для сервиса ассортимент категорий игрушки, книги, одежда, дом и сад, туризм, рыбалка и охота, электроника. В том числе будет доступна игровая атрибутика по мотивам кино и мультфильмов.

Это первый в России проект видеошоппинга. За рубежом таких проектов пока единицы и они запущены совсем недавно. Американская NBCUniversal в 2019 года представила Shoppable TV, а в апреле 2020 — специальную платформу NBCUniversal Checkout для покупки товаров через телевизор. LG Electronics USA в январе 2020 анонсировала, что новые телевизоры будут предоставлять возможность совершать видеошоппинг с системой распознавания товаров в США.