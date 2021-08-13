Ozon и Минсельхоз обучат фермеров интернет-продажам

Маркетплейс Ozon при поддержке Минсельхоза РФ запустил программу обучения сельхозпроизводителей – предприятий малого и среднего бизнеса.

Это первый шаг после заключения соглашения между Ozon и ведомством о сотрудничестве по поддержке агропредприятий.

В программе обучения участвуют представители органов управления АПК и их центров компетенций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, а также индивидуальные предприниматели и иные малые сельхозпроизводители.

Программа позволит фермерам узнать о бизнес-модели и организации маркетплейса, сколько продавец может заработать на площадке, каковы основные этапы сотрудничества – от регистрации до первой продажи, какую логистику предлагает маркетплейс, как выбрать оптимальную схему сотрудничества и другое.

«С выходом на Ozon фермеры смогут самостоятельно управлять ассортиментом, ценообразованием и маркетингом своей продукции, что, бесспорно, позитивно скажется на экономике предпринимателей и повысит доступность сельхозтоваров для россиян. Ozon со своей стороны поддержит фермеров развитой логистической инфраструктурой, предоставит доступ к многомиллионной аудитории потенциальных покупателей и поможет на первых этапах развития продаж на маркетплейсе», – сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Ранее Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Документ способствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок. Помимо совместной программы обучения производителей работе с маркетплейсами, будут предоставляться рекомендации по повышению качества продукции и оказываться меры господдержки.