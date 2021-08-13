+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Ozon и Минсельхоз обучат фермеров интернет-продажам

Маркетплейс Ozon при поддержке Минсельхоза РФ запустил программу обучения сельхозпроизводителей – предприятий малого и среднего бизнеса. 

Это первый шаг после заключения соглашения между Ozon и ведомством о сотрудничестве по поддержке агропредприятий. 

В программе обучения участвуют представители органов управления АПК и их центров компетенций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, а также индивидуальные предприниматели и иные малые сельхозпроизводители. 

Программа позволит фермерам узнать о бизнес-модели и организации маркетплейса, сколько продавец может заработать на площадке, каковы основные этапы сотрудничества – от регистрации до первой продажи, какую логистику предлагает маркетплейс, как выбрать оптимальную схему сотрудничества и другое. 

«С выходом на Ozon фермеры смогут самостоятельно управлять ассортиментом, ценообразованием и маркетингом своей продукции, что, бесспорно, позитивно скажется на экономике предпринимателей и повысит доступность сельхозтоваров для россиян. Ozon со своей стороны поддержит фермеров развитой логистической инфраструктурой, предоставит доступ к многомиллионной аудитории потенциальных покупателей и поможет на первых этапах развития продаж на маркетплейсе», – сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Ранее Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Документ способствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок. Помимо совместной программы обучения производителей работе с маркетплейсами, будут предоставляться рекомендации по повышению качества продукции и оказываться меры господдержки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 августа / Комментарии
Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») — банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.

далее →

12 августа / Комментарии
Маркет, Лавка и Еда предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

Маркет, Лавка и Еда предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

Маркет, Лавка и Еда присоединились к социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». Теперь в приложениях этих сервисов доступно округление — если оно включено, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Разница идёт на закупку необходимых благотворительным фондам товаров.

далее →

19 июля / Комментарии
«Яндекс» закрыл сделку по приобретению банка «Акрополь»

«Яндекс» закрыл сделку по приобретению банка «Акрополь»

«Яндекс» стал стопроцентным акционером банка «Акрополь» и получил все лицензии кредитной организации, включая универсальную банковскую. Об этом говорится в сообщении компании.

далее →

14 июля / Комментарии
Kraft Heinz, Самокат и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве

Kraft Heinz, Самокат и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве

Kraft Heinz, Сбер и онлайн-ритейлер Самокат заключили соглашение о развитии сотрудничества в области электронной коммерции. В рамках подписанного меморандума Kraft Heinz предоставит партнёрам эксклюзивные продукты, разработанные специально для сотрудничества.

далее →

9 июля / Комментарии
«Яндекс» отказался от покупки KupiVIP

«Яндекс» отказался от покупки KupiVIP

«Яндекс» отказался отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP, о которой сообщалось в мае текущего года. «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!