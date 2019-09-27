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Ozon и Почта Mail.ru первыми в России запустили интерактивную рассылку

Теперь клиенты Ozon смогут активировать купоны, принимать участие в опросах прямо в электронном письме, также технология позволяет создавать слайдеры с фото и загружать информацию об актуальных товарах и акциях в момент, когда пользователь открывает письмо — а значит предложения в нем не потеряют ценность спустя пару дней. Это первый подобный опыт для российских сервисов.

В основе интерактивных рассылок технология AMP (Accelerated mobile pages). В отличие от обычных сообщений, в AMP-письмах у пользователя есть возможность управлять полученным контентом и давать обратную связь отправителю. Для этого в интерактивные письма встраиваются виджеты, кнопки и другие мультимедийные инструменты. Все интерактивные элементы автоматически обновляются, чтобы пользователь получал актуальную информацию в момент открытия письма. Кроме того, в AMP-письма можно добавить персонализированные настройки, чтобы письма отражали релевантные предложения для каждого пользователя.

В рамках тестового периода интерактивные письма от Ozon получают 900 тыс. пользователей, у которых есть почта Mail.ru. В первых письмах компания использовала две функции сервиса — слайдер с изображениями и интерактивный опрос, пройти который можно прямо в письме. Это позволяет разместить больше информации на первом экране, и повысить кликабельность контента в письме. Уже первые тесты показали, что количество кликов на фотобаннеры в письме со слайдером на 26% выше, чем в письмах со статичными изображениями, а опросник в письме собирает на 10% больше ответов.

«Сейчас письма от Ozon получают 5 млн пользователей по всей России, и e-mail рассылка для нас один из способов рассказать об акциях и выгодных предложениях. В рассылках мы используем различные механики персонализации — от подборок актуальных товаров до напоминаний о том, что пора заказать, например, стиральный порошок или памперсы, если пользователь регулярно их покупает и с последнего заказа прошло достаточно времени. И, конечно, когда появляются новые сервисы, позволяющие сделать этот канал коммуникации еще более привлекательным для пользователей, мы их используем. В дальнейшем мы видим множество интересных возможностей применения технологии AMP в рассылках Ozon», — комментирует Анастасия Старкова, руководитель направления e-mail маркетинга Ozon

«Mail.ru и Ozon первыми на российском рынке реализовали технологию, которая изменит представление пользователей об электронных письмах. Это огромный шаг как для ритейла, так и для рынка почтовых сервисов. Мы рады, что начинаем развивать это направление вместе с таким технологичным и надежным партнером, как Озон.

Почта Mail.ru уже давно перестала быть только средством общения. Сейчас с ее помощью можно решать разнообразные задачи: прямо из писем можно вызывать такси, оплачивать штрафы и мобильную связь, в будущем возможностей станет еще больше. Благодаря интерактивным элементам, почта Mail.ru станет еще более удобным инструментом для помощи в повседневных делах», — комментирует Анна Кашницкая, директор по развитию бизнеса Mail.ru.

Автор: Анна
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