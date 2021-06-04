Ozon и Почта России ускорят доставку и создадут дополнительные сервисы для предпринимателей страны

Стороны подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор Ozon Александр Шульгин и генеральный директор Почты России Максим Акимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Партнёрство Ozon и национального почтового оператора в первую очередь поможет дать еще больше сервисов продавцам маркетплейса. С начала 2021 года Ozon активно развивает новую модель логистики, когда площадка работает как витрина, а доставка осуществляется силами сторонних операторов логистики. Для предпринимателей, предпочитающих такую механику работы, Почта России введёт специальные сниженные тарифы. Также такие продавцы получат отдельную линию поддержки от Почты.

Кроме того, стороны будут активно сотрудничать для привлечения и поддержки продавцов на маркетплейсе, прежде всего в отдаленных регионах. Также запланировано расширение сотрудничества по курьерской доставке. Курьеры Почты России будут доставлять заказы Ozon из почтовых отделений на дом покупателям.

Эти и другие меры позволят значительно увеличить количество доставок Почтой от продавцов Ozon по России и в страны СНГ.

«Все больше продавцов маркетплейсов переходят на модель, при которой продавцы/интернет-магазины сами доставляют заказы до покупателей. И нам важно поддержать их и создать максимально простые и комфортные условия для сдачи и доставки товаров. Мы надеемся, что меморандум с Ozon не только сделает доставку для продавцов более доступной, но и будет стимулировать российский экспорт», — отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».