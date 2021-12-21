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Ozon и QazTrade подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Российский маркетплейс Ozon подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Центром развития торговой политики QazTrade на полях двусторонней встречи премьер-министров России и Казахстана 20 декабря в Москве.

На этом этапе стороны договорились расширить сотрудничество в сфере развития электронной коммерции и цифровизации деятельности казахстанских производителей, предпринимать шаги к увеличению количества локальных производителей на платформе Ozon, а также о развитии логистических цепочек поставок товаров и услуг между странами.

«Мы считаем Казахстан страной одного из первых приоритетов для Ozon. У наших стран схожий потребительский профиль и большой потенциал развития рынка электронной торговли. Только за 11 месяцев 2021 года количество казахстанских покупателей Ozon выросло более чем в 10 раз год к году, а количество заказов — в 18 раз. Сейчас в Казахстане мы сосредоточены на развитии по двум основным направлениям: создание собственной логистической инфраструктуры и вывод местных предпринимателей на платформу маркетплейса», — говорит Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.

Оборот Ozon в республике за 11 месяцев увеличился почти в 15 раз год к году. На Ozon зарегистрировано более 700 продавцов из Казахстана. Для привлечения казахстанских предпринимателей открыт офис, сортировочные центры в Нур-Султане и Алматы.

Самые активные покупатели Озон — жители Акмолинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Сегодня средний срок доставки товаров в центральных регионах Казахстана составляет 5 дней. С августа 2021 года получить заказы, оформленные на онлайн-площадке, можно в 2 000 почтовых отделениях Казпочты. В следующем году Ozon планирует стартовать с программой агентских пунктов выдачи заказов.

Автор: Анна
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