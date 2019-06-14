OZON и X5 расширяют сотрудничество

Ozon и X5 Retail Group расширяют стратегическое партнёрство — компании заключили ещё одно соглашение, в рамках которого интернет-магазин дополнительно откроет 2 000 постаматов до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети. Таким образом партнёрство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть порядка 6 000 точек выдачи.

X5 Retail Group и Ozon договорились о сотрудничестве в конце апреля этого года — изначально оно предусматривало размещение в магазинах «Пятёрочка» 2 000 постаматов и 2 000 пунктов выдачи заказов до конца 2020 года, а также использование логистического решения Х5 ОМНИ для доставки и выдачи заказов интернет-магазина.

За полтора месяца партнёрства с X5 Retail Group Ozon уже запустил более 500 постаматов, и спрос на доставку в них превзошел все ожидания — клиентам удобно получать заказы в локациях, которые являются частью их привычных ежедневных маршрутов, поэтому компания приняла решение масштабировать этот канал доставки.

Сейчас в рамках партнёрства с X5 Retail Group Ozon ежедневно устанавливает в среднем порядка 10 постаматов и выбирает 4 локации в «Пятёрочке» для размещения собственных пунктов выдачи заказов. Сегодня в столичной «Пятёрочке» (адрес: ул. Ботаническая, 14Б) открылся первый пункт выдачи Ozon площадью около 50 кв. м — здесь клиенты интернет-магазина могут получить свои заказы, примерить одежду и обувь, а также получить банковские карты Ozon.Card.

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин: «Важный фактор успеха e-commerce игрока — быстрая и эффективная логистика, которая для клиента выражается в удобной и доступной сети получения заказов. За последний год доля канала постаматов в нашей доставке выросла в 6 раз и во многих городах уже превышает 20%. Увидев очень высокую востребованность автоматизированных точек выдачи, мы с коллегами из Х5 решили, что можем за тот же промежуток времени открыть в 1.5 раза больше постаматов. Уверен, что совместная возможность быстрее наращивать темпы роста сделает наш сервис ещё популярнее у клиентов».

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров: «Мы довольны ходом реализации соглашения с Ozon. Востребованность этого сервиса у наших гостей, а также опережающие темпы по установке постаматов и плодотворное взаимодействие команд привели нас к совместному решение о расширении партнёрства. Кроме того, в июле мы планируем запустить пилотную акцию в 300 магазинах „Пятёрочка“, в рамках которой нашим гостям будут начисляться дополнительные баллы на карту лояльности „Выручай-карта“ при получении заказов из Ozon на кассах магазинов».

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев: «Партнерство с Ozon — важный этап развития технологической платформы почтовых сервисов Х5 ОМНИ. Ozon инвестирует в развитие физической сети выдачи заказов в „Пятёрочках“. Х5 ОМНИ участвует в доставке заказов в магазины, а также выдает заказы Ozon через кассы „Пятёрочек“ — там, где партнер не имеет собственных точек выдачи. Особую ценность в рамках соглашения представляет создание уникальной сети из 2 000 пунктов выдачи заказов с примерочными, которые открывают новую возможность по доставке гостям магазинов такой важной категории интернет-заказов как одежда».

X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», а также свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. На данный момент 2 500 магазинов Х5 уже оборудованы постаматами и пунктами выдачи заказов, через которые ежедневно выдается более 7 тысяч посылок. Всего с момента запуска платформы почтовых сервисов Х5 выдано более 1 млн 100 тысяч посылок. Одной из важнейших задач является предоставление развитой логистической инфраструктуры Х5 для доставки посылок от небольших региональных производителей и интернет-магазинов. Локальные предприниматели смогут отправить покупку своему клиенту в ближайший к нему магазин торговых сетей Х5. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в большинстве магазинов Х5.