Ozon и Яндекс.Такси заключили соглашение о партнерстве

За последний месяц популярность курьерской доставки на Ozon выросла в два раза, и чтобы поддерживать высокое качество сервиса в условиях пикового спроса компания привлекла к доставке заказов водителей, сотрудничающих с Яндекс.Такси. Совместными усилиями компании смогут обеспечить доставку заказов более 2 миллионам клиентов в Москве и Санкт-Петербурге.

Переход россиян к самоизоляции сделал курьерскую доставку самым популярным видом получения заказа — сегодня в Москве порядка 80% заказов доставляются именно курьерами, в Петербурге на этот канал приходится каждый второй заказ. При этом пользователи Ozon все чаще выбирают бесконтактную доставку до двери — ее популярность с начала марта выросла в 20 раз. Чтобы доставлять большее количество заказов вовремя, Ozon заключил соглашение с Яндекс.Такси и привлек водителей, сотрудничающих с сервисом, к доставке заказов.

«Ozon с января 2020 года развивается как логистическая платформа — это позволяет сотрудничать с компаниями, самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, быстро подключая их к доставке в моменты пикового спроса. Вместе с Яндекс.Такси мы выстроили работу так, чтобы быстро реагировать на изменения спроса. Кроме того, сейчас мы сотрудничаем с офлайн-ритейлерами и ресторанными сетями, которые приостановили работу на время карантина, привлекая их сотрудников к работе в службе доставки и на наших логистических центрах — это позволяет быстро создать сотни временных рабочих мест и поддержать людей, нуждающихся в работе», — говорит Нил Спикетт, директор по инфраструктуре и каналам доставки Ozon.

«Спрос на доставку постоянно растёт, и мы полностью обеспечиваем потребности наших партнёров, в том числе крупных сетевых и онлайн-ритейлеров . Количество корпоративных заявок на подключение компаний к тарифу „Доставка“ выросло в 5,5 раз с начала марта. Автомобили приезжают быстро: время подачи в Москве и других крупных городах в среднем составляет 4 минуты. Каждый день водители, которые доставляют заказы, только в Москве в среднем проезжают суммарно более 60 тыс км. Нам крайне важно, чтобы клиенты были уверены в Яндекс.Такси. Поэтому каждая посылка или заказ застрахованы на сумму до 500 тыс рублей». — говорит Евгений Синельников, руководитель B2B направления Яндекс.Такси.

Ключевые факты

Спрос на доставку самых разных товаров — продуктов, лекарств, хозяйственных товаров — быстро растет. Люди вынуждены оставаться дома, и нагрузка на логистические мощности ритейлеров и онлайн-сервисов выросла. Технологии логистики Яндекса позволяют быстро организовать доставку для любых партнеров. Среди партнеров, которым Яндекс начал помогать с логистикой весной 2020 года — сети «ВкусВилл», «Леруа Мерлен», «Детский мир» и Tele2.

Именно интернет-магазины в условиях самоизоляции открывают семьям доступ ко всему необходимому для дистанционной работы, учебы, досуга — с 8 по 22 апреля продажи товаров для хобби и творчества на Ozon выросли на 164% год к году, настольных игр на 126%; продажи спортивных товаров для домашних тренировок в апреле выросли на 223% год к году, а косметических средств — на 173%.

В Яндекс.Такси готовы начать организацию доставки лекарств в любой момент и сейчас компания ждет постановление Правительства России, в котором должны быть определены правила доставки этих товаров. У нас большой поток обращений от людей, они часто спрашивают о возможности получать лекарства дома. С крупнейшими аптечными сетями страны Яндекс.Такси все время на связи, уже достигнуты принципиальные договоренности, отлажены все процессы и проведены тесты. Планируется выход во все российские города, в части городов и сетей аптек готовы к старту хоть сегодня.

Ozon начал тестировать спрос на онлайн-покупку лекарственных препаратов еще в конце 2018 года. В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству по поводу дистанционной продажи лекарственных препаратов, компания получила лицензии и открыла аптечные пункты в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Компания выявила колоссальный интерес к будущей возможности приобретать лекарства онлайн и получать их разными способами, включая доставку, со стороны жителей небольших населенных пунктов и отдаленных регионов, где доступность лекарственных препаратов ограничена.

В середине апреля Ozon ввел новый бесконтактный, безопасный и удобный способ оплаты и для тех, кто предпочитал рассчитываться после получения посылки. Деньги списываются с карты клиента только в тот момент, когда курьер доставил ему заказ. Чтобы пользоваться таким способом, клиенту нужно привязать любую банковскую карту в личном кабинете и при оформлении заказа выбирать «Автосписание при получении» в качестве способа оплаты. Клиенты высоко оценили новую услугу — с момента запуска она пользуется популярностью среди клиентов площадки.

Ozon предложил россиянам более 1 000 рабочих мест на своих логистических хабах и в службе доставки заказов — это дает возможность сохранить заработок для временно оставшихся без работы сотрудников офлайн-ритейлеров и ресторанных сетей. Компания заключила соглашения и активно сотрудничает с крупными представителями индустрий, пострадавших от коронавируса — среди них KFC, «Росинтер», «Мэлон Фэшн груп» (бренды befree, ZARINA, LOVE REPUBLIC, SELA), «Спортмастер», аэропорт «Шереметьево». Более 100 сотрудников компаний-партнеров уже приступили к работе в различных подразделениях Ozon.

Всего заказы пользователям Ozon доставляют более 3 000 агентов доставки по всей России.