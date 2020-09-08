Ozon и YouDo запустили сервис установки бытовой техники

Маркетплейс Ozon предложил своим клиентам установку бытовой техники от исполнителей сервиса YouDo. На первом этапе проекта услуга доступна клиентам Ozon из Москвы. Проект позволит маркетплейсу расширить линейку дополнительных сервисов для покупателей, а YouDo — получить заказы от клиентов крупнейшей мультикатегорийной интернет-площадки.

Сервис предлагает клиентам, зарегистрированным на Ozon, заказать установку 12 категорий бытовой техники, в том числе кондиционеров, кухонных вытяжек и водонагревателей. При этом, чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно покупать технику на Ozon — достаточно иметь аккаунт на площадке.

На странице сервиса клиенту необходимо выбрать категорию бытовой техники, тип услуги, ознакомиться с ее содержанием, указать адрес и контактные данные и перейти в корзину для оплаты банковской картой. Одновременно можно заказать несколько услуг.

Для проекта с Ozon YouDo отбирает исполнителей с высокими отзывами, которые работают по модели «сделка без риска». Услуги исполнителей также застрахованы, при некачественном выполнении предусмотрена компенсация. Ценообразование формирует YouDo на основе мониторинга среднего уровня цен на аналогичные работы. При этом на ряд услуг цены даже ниже среднерыночных, поскольку YouDo работает с самозанятыми, налогообложение которых ниже, чем у ИП.

«Проект с YouDo позволит расширить линейку сервисов маркетплейса Ozon. Покупатели бытовой техники сталкиваются с необходимостью установки сложных приборов, произвести которую без профессиональной помощи зачастую невозможно. Наличие такого сервиса даст клиентам дополнительный стимул покупать бытовую технику на Ozon без необходимости обращаться куда-либо еще», — отметил Сергей Петушков, директор по цифровой дистрибуции Ozon.

«При покупке техники и мебели в ритейле клиенты не всегда могут удобно заказать дополнительные услуги. Особенно, если доставка товара, его сборка и установка предлагаются в разные дни. Мы верим, что наш совместный продукт улучшит клиентский сервис и позволит увеличить конверсию в покупку», — поделился Денис Кутергин, сооснователь YouDo.

После первого запуска сервиса в Москве партнеры рассчитывают масштабировать его как на другие виды услуг исполнителей YouDo, так и на другие регионы России.

Летом этого года Ozon запустил на своей площадке сервис по сборке мебели. Вместе с партнером «Дамтранс» компания предложила сборку примерно 12 тыс. наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели для покупателей в Москве и Подмосковье.