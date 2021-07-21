Ozon идет в готовую кулинарию

Сервис доставки здоровой еды justfood объявил о начале продаж своих блюд на Ozon. Оба бренда ожидают, что это будет полезное сотрудничество.

Ozon — крупнейший маркетплейс в России, а justfood — один из лидеров доставки здоровых рационов. По итогам 2020 года Ozon занял первое место в категории «Самые крупные федеральные игроки в сфере доставки еды, продуктов и рационов по обороту» (данные из исследования Tinkoff Data). Исследователи из INFOLine подсчитали, что на рынке наблюдается рост оборота доставки рационов на 53%.

Сейчас Ozon активно инвестирует и строит свою команду экспертов в сегменте готовой кулинарии. На сайте маркетплейса в категории «Готовая еда и кулинария» уже продаются Азбука вкуса, Хлеб насущный, SPASIBO и другие. Теперь появился и justfood.

«Мы рады началу сотрудничества с таким e-grocery „гигантом“ как Ozon. Клиенты не ассоциируют Ozon с доставкой готовой еды, а тем более с доставкой здоровой еды. Но Ozon очень активно развивают доставку за час (Ozon Express), а это увеличит количество заказов готовой еды. Поэтому мы в justfood верим, что эта площадка поможет нам популяризовать здоровое питание» — делится сооснователь justfood Ярослав Качанов.

На данный момент на Ozon представлен небольшой ассортимент justfood — 12 блюд, со временем он будет расширен, чтобы можно было составить полноценный рацион питания на весь день. Попробовав отдельные блюда, на Ozon можно приобрести сертификат на недельную подписку justfood.