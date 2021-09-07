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Ozon инвестирует в продажи предпринимателей на ноябрьских распродажах рекордные 2 млрд рублей

Чтобы поддержать продажи предпринимателей, маркетплейс направит на продвижение и поддержку товаров продавцов рекордные 2 млрд рублей. Инвестиции пойдут на продвижение на телевидении, в digital, наружной рекламе и в других каналах. В этом году Ozon делает особый фокус на продвижении в регионах, в отличие от предыдущих лет. Уже более 70% продаж Ozon приходится на регионы, и акцент на региональное продвижение позволит продавцам продавать еще больше по всей стране. Ожидается, что охват аудитории ноябрьских распродаж составит 100 млн человек – благодаря усиленным инвестициям маркетплейса в продвижение акций. 

Сами акции продлятся на площадке по три дня – с 11 по 13 ноября (11.11) и с 26 по 28 ноября (Чёрная пятница). В этом году Ozon делает ставку на короткие распродажи и “горячее” предложение, в отличие от прошлого года, когда скидки продолжались 10 недель, и планирует максимально глубокие скидки. Это будет стимулировать покупателей обратить максимум внимания на мегараспродажи. 

Что ещё делает Ozon для участников распродаж:

  • Все товары акций будут собраны в специальном разделе, что обеспечит им максимальную аудиторию и, соответственно, конверсию 
  • Товары-участники распродажи получат значимый приоритет в поисковой выдаче и каталоге
  • Упрощенная логистика: товары получат приоритет при приемке в логистических центрах, а особо популярные позиции — бесплатное хранение до конца года на складах Ozon. Продавцы, торгующие со своего склада, смогут закрепить за собой точку отгрузки на время распродаж и приоритетно выбирать время для поставки
  • Новые аналитические инструменты для участников распродаж: продавцы смогут больше узнать про потенциальных покупателей, а также оценить эффект акций на свои продажи

“Многие наши продавцы считают высоким сезоном декабрь, но я хочу обратить особое внимание на ноябрьские распродажи этого года - они станут настоящим праздником торговли. Для начинающих продавцов ноябрьские акции – трамплин в большие продажи. А для опытных предпринимателей – возможность нарастить базу покупателей, протестировать новый ассортимент, распродать стоки и потренироваться перед новогодним сезоном. Мы просим наших партнеров максимально вложиться в ассортимент и настоящие скидки, а Ozon со своей стороны обеспечит масштабную маркетинговую и логистическую поддержку”, — говорит Даниил Фёдоров, операционный директор Ozon.

В этом году Ozon рассчитывает утроить продажи площадки в период больших распродаж. При этом рост продаж у продавцов может быть еще выше – на 500%, 700% и более. Однако для этого необходима подготовка. В первую очередь, нужно обеспечить достаточное количество товара на период акций и гарантировать клиентам Ozon глубокие фиксированные скидки.

Этапы подготовки к высокому сезону на Ozon:

  • Сентябрь: регистрация новых продавцов, которые хотят резко стартовать на Ozon в высокий сезон. Планирование ассортимента действующими продавцами — подготовка стоков. Работа продавцов с показателями качества — в акции смогут попасть только надежные партнеры и качественные товары. 
  • С 1 октября селлеры смогут добавлять товары в акции в личном кабинете Ozon. 
  • Начало октября – начало поставок акционных товаров на склады Ozon, выбор продавцами, работающими со своего склада, точек и времени отгрузки 
Автор: Анна
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