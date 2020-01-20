Ozon избавился от собственной службы доставки

Интернет-магазин Ozon заявил о планах трансформировать службу доставки. В течение 2020 года компания перейдет на работу по модели логистической платформы. Это означает, что бОльшую часть заказов будут доставлять партнеры — предприятия малого и среднего бизнеса. Число штатных агентов доставки Ozon и объем доставляемых ими заказов в общем объеме будет незначительным.

Такая модель позволит быстро масштабировать доставку в условиях экспоненциального роста — Ozon в последние 1,5 года растет более чем на 80% — и гибко управлять мощностями в пиковые моменты спроса, которые сегодня происходят почти каждый месяц. Она даст возможность запускать курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера, а также простимулирует развитие небольших логистических бизнесов в стране, которые в свою очередь позволят рынку e-commerce расти еще быстрее.

Переход на платформенную модель приведет к оптимизации штата — она будет постепенно затрагивать агентов по доставке по всей стране. Компания предусмотрела для таких сотрудников максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров. В то же время развитие платформенной модели создаст тысячи рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса в десятках городов — они смогут работать не только для Ozon, но и для всего рынка электронной коммерции.

«Многие зарубежные гиганты e-commerce изначально строили свой бизнес на базе партнерской доставки — этому способствовало наличие крупных игроков, оказывающих услуги доставки для электронной коммерции в масштабах всей страны операций. В России таких игроков, по сути, нет, поэтому — будучи ведущим игроком e-commerce — мы приняли решение создать такую платформу своими силами. Первым шагом стал запуск в декабре 2019 логистического маркетплейса по развитию сети последней мили — партнерских пунктов выдачи и постаматов. Переход на платформенную модель доставки ложится в эту же логику — это даст возможность обеспечить курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера по всей стране и позволит тысячам людей развиваться в качестве предпринимателей, оказывая услуги в области логистики», — комментирует Андрей Павлович, директор цепи поставок Ozon.

В рамках трансформации службы доставки Ozon стандартизирует свой автопарк и перейдет на фургоны единой модели. Унификация парка повысит точность планирования нагрузки и качество сервиса и позволит еще вырастить показатель своевременной доставки.

Ранее у компании был конфликт с персоналом курьерской службы. Сотрудники требовали улучшить условия их работы, увеличить тарифы. Руководству тогда удалось уладить ситуацию, и курьеры вышли на маршруты.

Причиной забастовки стало то, что при выплате зарплаты сотрудники службы доставки недополучили по нескольку тысяч рублей. Недостача составила от 5 до 15 тыс. руб. на каждого.

Помимо перерасчета зарплаты, бастующие требуют вернуть частичную компенсацию затрат за 95-й бензин. Некоторое время назад компания перестала компенсировать траты курьеров на эту марку бензина.

Кроме того, Ozon запретил курьерам переносить задания до выезда со склада. Раньше курьер мог еще на складе понять, что ему дали заказ не в том районе, где он работает. Помимо этого, курьеров начали наказывать рублем абсолютно во всех ситуациях, когда покупатель не получает товар. Также бастующие требовали доплаты за переработки и распределения заказов между курьерами на складе в порядке живой очереди.