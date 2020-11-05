Ozon изучил, каким спортом занимаются россияне в 2020

Покупать спортивные товары в 2020 году стали больше: на Ozon оборот от продаж этой категории за 10 месяцев 2020 года вырос на 187% год к году. Уже весной средний чек в категории превысил 2 тыс. рублей, летом его рост доходил до 22% относительно начала года.

Как менялся спрос

С началом пандемии пользователи стали чаще покупать онлайн, в том числе и спортивные товары — продажи на интернет-площадках начали расти. В апреле на Ozon продажи спортивных товаров увеличились на 78% в штуках относительно февраля, в мае динамика ускорилась до 95% к февралю. Летом и осенью спрос на спортивные товары сохранился: продажи удвоились относительно аналогичного периода в прошлом году.

Средний чек на товары для спорта в 2020 году тоже вырос. В мае покупатели тратили на 18% больше, чем в начале года, средний чек превысил 2000 рублей. Летом траты выросли на 22% к началу года. Осенью россияне тратят на спортивные товары и экипировку в среднем на 8% больше, чем в начале года.

Самый активный рост продаж отмечен в Новосибирске — жители региона стали активнее покупать онлайн, и продажи спортивных товаров в штуках за 10 месяцев выросли на 220% год к году. Следующие за ними жители Екатеринбурга: +169%. Замыкает тройку лидеров Казань: +155% в годовом соотношении.

Что покупали чаще всего

Весной самыми популярными товарами были коврики для йоги и фитнеса, гантели и эспандеры. Летом — велосипеды и самокаты, а осенью растёт спрос на сноуборды, лыжи и коньки. Отдельным трендом в этом году стали фитнес-резинки — компактный и недорогой эспандер для прокачки разных групп мышц в домашних условиях.

Если говорить про 2020 год в целом, то самыми популярными товарами стали скакалки — их продажи в штуках выросли почти в 9 раз относительно прошлого года, и спортивная одежда, которая стала популярнее в 5,5 раз.

Новые виды спорта на Ozon

Спрос на спортивные товары растёт в том числе за счёт постоянного расширения ассортимента на Ozon. Увеличивать ассортимент позволяет модель маркетплейса, к которому постоянно присоединяются новые продавцы. В октябре в категории спортивных товаров количество продавцов с начала года выросло в 4 раза — сейчас больше 2 тыс. селлеров Ozon продают товары для спорта и активного отдыха. Ассортимент вырос почти втрое с октября прошлого года.

Например, в 2020 году на Ozon появились наборы для игры в петанк — с первого месяца продаж пользователи проявили интерес к игре. По правилам игры участники кидают металлические шары, стараясь сделать так, чтобы их шары попали как можно ближе к маленькому деревянному шару.

Растёт интерес пользователей к товарам для конного спорта — категория появилась на Ozon весной 2020 года, но уже в октябре продажи специальной одежды для конного спорта, недоуздков, седел и аксессуаров для верховой езды выросли в 12 раз относительно весны.