Ozon масштабирует бизнес в Беларуси и расширяет логистическую инфраструктуру в республике

Ozon, ведущая мультикатегорийная платформа, объявляет о регистрации юридического лица ООО «Озон Рокет Бел», операционной компании в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры.

В 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок. Кроме того, планируется кратный рост точек выдачи заказов Ozon — как в партнёрстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи. Для решения этих задач к команде Ozon в Беларуси присоединились Максим Гануш и Сергей Чилеко, менеджеры с глубоким знанием белорусского e-commerce, в разное время работавшие в Lamoda и «Европочте».

Ozon уже несколько лет продаёт товары клиентам в Беларуси, однако до сих пор не выстраивал собственную логистическую инфраструктуру, пользуясь услугами локальных служб доставки. С появлением собственного логистического центра и развитием «последней мили», компания намерена сократить время доставки товаров в Беларусь, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней.

«Беларусь — стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным. Поэтому продолжаем последовательно улучшать опыт белорусских клиентов. Сейчас им доступен практически весь ассортимент маркетплейса, программа лояльности Ozon.Premium, а также бесплатная доставка в партнёрские пункты выдачи и курьерская доставка, которые в этом году станут еще быстрее. Мы также намерены помочь белорусским производителям продавать товары на российскую аудиторию Ozon — а в РФ 85 миллионов человек имеют доступ к нашей доставке», — говорит Станислав Кондратьев, директор по логистике и клиентскому сервису Ozon.

Жителям Беларуси сейчас доступен практически весь ассортимент Ozon — это более 11 млн товарных наименований от товаров повседневного спроса до одежды, электроники и спортивного инвентаря. Чтобы покупки на Ozon были более удобными, площадка запустила витрину в белорусских рублях для местной аудитории.

Для развития местного предпринимательства в этом году также планируется создание специальной витрины с товарами белорусских производителей. При этом площадка самостоятельно доставит их до российских покупателей.