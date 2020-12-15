Ozon меняет комиссии и тарифы для продавцов маркетплейса

Ozon с февраля 2021 года изменит подход к формированию вознаграждения, которое площадка получает от партнеров маркетплейса. Новый подход позволит большинству продавцов площадки сократить расходы — за счет снижения комиссии за продажу и более прозрачных тарифов на логистику.

Комиссии за продажу товаров снизятся

В результате изменений средний размер комиссии за продажу на площадке сократится более чем в 2 раза. Для большинства категорий процент за продажу составит 5% от стоимости товаров. Минимальный порог комиссии будет отменён.

Также теперь не придется разбираться во множестве подкатегорий — почти во всех категориях комиссия будет единой для всех товаров, которые в нее входят.

Структура платы за логистику станет более прозрачной

Раньше оплата за доставку заказов выставлялась единой суммой, и было не до конца прозрачно, из чего она складывается. С февраля тарифы будут формироваться из трех составляющих:

обработка заказа,

перемещение в регион покупателя,

«последняя миля» — доставка в пункт выдачи, постамат или в руки клиенту.

Подход к межрегиональным перевозкам поменяется

У Ozon все больше продавцов и клиентов из регионов — поэтому объем товаров, которые перемещаются между разными городами и регионами, растет. Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного региона будет всегда бесплатной — это сделано, чтобы продавцы распределяли товары по разным складам Ozon и доставка до покупателей в регионы стала быстрее.

Плата за перевозку между регионами (так называемая «магистраль») будет зависеть от объема товаров, регионов отправки и доставки. Но для продавцов, которые хранят товары на складах Ozon, до конца июня магистраль будет платной только из Москвы и Твери в регионы; перевозки между остальными регионами и на склады в Москву будут бесплатными. Так наши партнеры успеют эффективно настроить логистику, распределить остатки и понять, на какие склады и сколько товаров поставлять наиболее выгодно.

Для продавцов крупногабаритных товаров сохранится фиксированная стоимость за выполнение заказа как при продаже со склада Ozon, так и при работе со своего склада.

Разделение стоимости доставки на отдельные этапы поможет сделать логистику еще более эффективной. Например, продавцы, которые работают со склада Ozon, смогут сэкономить, распределив свои товары по разным региональным фулфилмент-центрам. Партнеры, торгующие со своего склада, смогут экономить, увеличивая количество товаров в посылке.