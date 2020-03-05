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Ozon меняет структуру комиссий для компаний-партнеров маркетплейса

Команда Ozon сообщила об изменении структуры комиссий для продавцов маркетплейса. Теперь комиссия будет формироваться по принципу «конструктора» — ее новая структура сделает все процессы e-commerce платформы на 100% прозрачными для партнеров и позволит увеличить доходы от ведения бизнеса на интернет-площадке.

До этого момента маркетплейс Ozon предлагал своим партнерам фиксированную комиссию, которая могла составлять от 5 до 35% от стоимости проданного товара и варьировалась в зависимости от категории и выбранной партнером схемы работы — со своего склада или со склада Ozon. Теперь комиссия будет формироваться по принципу «конструктора»: партнер будет видеть, какая часть комиссии относится к продаже товара на маркетплейсе Ozon и какие расходы связаны с затратами платформы на доставку заказов и возвратов, размещение товаров на складах и так далее.

Комиссия за продажу товара будет зависеть от категории — очевидно, что маржинальность у продавцов товаров для дома, электроники и ювелирных изделий разная. Эта часть комиссии по-прежнему будет взиматься только за проданные товары. Размер затрат на доставку и обработку заказов и возвратов будет зависеть от габаритов товаров и схемы работы — со склада Ozon или с собственного.

Комиссия-«конструктор» позволит партнерам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе — чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будут затраты на комиссию и услуги доставки. Тестирование новой структуры комиссии на выбранных группах партнеров показало, что более 75% предпринимателей снизили свои расходы на комиссии за счет более эффективного управления процессом доставки и возврата товаров — при этом объемы продаж сохранились, и в результате их общий доход от бизнеса на платформе Ozon вырос.

«На первом этапе существования нашей платформы фиксированная комиссия, «внутри» которой были все расходы, представлялась оптимальным вариантом — это показывали в частности фокус-группы с первыми партнерами. На тот момент предпринимателям, которые только привыкали работать с маркетплейсами, нужна была максимально упрощенная картина, необходимость вникать в детали бизнес-процессов оттолкнула бы многих — рынок был к этому не готов, — говорит Анна Калеева, директор маркетплейса Ozon. — Теперь взгляд на маркетплейсы более зрелый, и партнерам важно понимать, как каждый процесс влияет на финальную сумму их затрат. Конечно, при разработке новой структуры мы сделали много тестов, провели интервью с нашими продавцами, прежде чем убедились, что новое решение позволит им более эффективно управлять продажами в текущих реалиях.

На конец февраля порядка 8 000 компаний активно продавали свои товары на Ozon, а в процессе регистрации были еще около 18 000. Сейчас каждый второй заказ клиента Ozon содержит товары продавцов маркетплейса.

Автор: Анна
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