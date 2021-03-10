Ozon: Москвичи бросились докупать подарки к 8 марта в последний момент

Экспресс-доставка спасла москвичей, которые не успели купить подарки к 8 марта. В качестве last minute gifts они выбирали ароматические палочки для дома, гаджеты и тюльпаны.

При этом самой быстрорастущей непродовольственной категорией в сервисе Ozon Express 7-8 марта в недельном сопоставлении стали «Принадлежности для праздника» — москвичи в срочном порядке покупали подарочные пакеты разных размеров.

На втором месте по приросту среди категорий non-food — «Ароматы для дома». Их продажи в штуках выросли в 19 раз. Абсолютными лидером стали ароматические диффузоры с палочками — очевидно, пользователи выбирали их в качестве универсального подарка, который подойдет и партнеру, и подруге, и коллеге.

В топ пользовательских предпочтений накануне праздника и в само 8 марта попали разнообразные гаджеты, что также указывает на то, что пользователи спешно докупали подарки. Так, хитами продаж в электронике за 7 и 8 марта стали:

фитнес-браслет Mi Band 5

Яндекс.Станция Mini

«умные» напольные весы Xiaomi Mi Body

беспроводные наушники Apple AirPods

электрическая зубная щетка Oral-B

щетка-стайлер Philips

Высоким спросом пользовалась и экспресс-доставка цветов. 8 марта в Ozon Express тюльпанов приобрели в полтора раза больше, чем накануне, активнее всего приобретали букет из 15 желтых тюльпанов.

В продовольственных товарах традиционно к празднику приобретали кондитерские изделия, продажи которых 7 и 8 марта удвоились относительно среднесуточных продаж марта. В качестве подарков пользователи выбирают наборы шоколадных конфет Коркунов и Reber, печенье в подарочных упаковках и наборы макарун от La Duree.

Те же, кто не смог определиться с подарком, выбирали сертификаты Ozon, продажи которых на неделе в преддверии праздника, выросли в 6 раз в годовом соотношении.