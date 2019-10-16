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Ozon может выйти на IPO в ближайшие два года

Основной владелец АФК Система Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума сообщил журналистам о планах вернуться к прежней дивидендной политике до 2020 г. и провести IPO Ozon (первое публичное размещение акций) в 2020 или 2021 году.

Еще в сентябре Евтушенков говорил о возможном возврате компании к прежней дивполитике до конца 2019 г. Она предполагает выплату дивидендов по наибольшему из двух показателей: 1,19 руб. на акцию в год или дивдоходность 6% к средневзвешенной цене акции компании за год. Последняя выплата дивидендов составила 0,11 руб. на акцию, что обеспечило дивдоходность 1,22%.

Также Евтушенков отметил возможность IPO Ozon на Лондонской и Московской биржах.

«Это зависит от целого ряда факторов, это может быть и в следующем году, во второй половине года, может быть через год, но есть целый ряд факторов, когда надо нарастить мышцы. Площадка будет традиционная. Лондон и Россия, естественно» — отметил основной владелец АФК Система.

В июне текущего года гендиректор компании Александр Шульгин сказал, что для публичного размещения акций Ozon необходимо увеличить свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорить рост продаж и улучшить инфраструктуру. Тогда первичный выпуск акций может состояться через 2 года.

Автор: Анна
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