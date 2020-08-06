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Ozon начал продавать автомобили

Мультикатегорийная онлайн-площадка Ozon и один из ведущих автомобильных дилеров России «Автомир» запускают продажу автомобилей онлайн. Это первый проект на российском e-commerce рынке, когда продажи происходят через платформу маркетплейса, а не с собственного сайта дилера, кроме того, для онлайн-покупки доступно около ста моделей четырнадцати наиболее популярных автомобильных брендов в различных комплектациях, а выбрать клиент может реальные автомобили со склада дилера по фиксированной цене (FixPrice).

Ранее подобные проекты, как правило, существовали только в формате сбора онлайн заявок на дальнейший подбор автомобиля.

Ozon в рамках партнерства выступает в качестве витрины, предоставляя своей аудитории в 40 миллионов уникальных пользователей в месяц возможность выбрать и приобрести конкретный автомобиль со 100% гарантией его бронирования и стоимости. «Автомир» полностью берет на себя исполнение заказов, включая передачу автомобилей клиентам.

«Автомир» представлен на Ozon 14 автомобильными брендами, среди которых около 100 различных моделей и модификаций. Марки, доступные для покупки на старте продаж: Citroën, Ford, Haval, Hyundai, Geely, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Škoda, Suzuki и Volkswagen. Пользователи могут выбрать на Ozon интересующую их модель, комплектацию и цвет, и забронировать автомобиль со склада дилера, а «Автомир» гарантирует 100% наличие выбранного автомобиля в салоне по фиксированной цене, указанной в предложении. Покупателю останется лишь определиться с параметрами сделки: приобретение автомобиля за наличный расчет, в кредит, либо с использованием схемы trade-in. Для оформления заказа клиенту необходимо сделать на площадке Ozon заказ, оплата производится в «Автомире» после подтверждения и документального оформления покупки.

На этапе запуска продажи новых автомобилей будут осуществляться в Москве и Московской области, в дальнейшем география расширится, а к новым автомобилям добавятся автомобили с пробегом.

«Наши клиенты с удовольствием приобретают на нашей площадке не только товары повседневного спроса, товары для дома, книги, но и автотовары — очевидно, что среди миллионов наших лояльных клиентов есть и множество автомобилистов, реальных или потенциальных. Запуск продаж автомобилей выводит площадку на новый уровень — теперь мы даем возможность клиентам, не выходя из дома, выбрать автомобиль необходимой комплектации и, поскольку под их заказ бронируется реальный автомобиль, они могут быть полностью уверены, что получат именно то, что выбрали по фиксированной цене», — Анна Карпова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

«Широкий марочный портфель позволяет нам обеспечить большой выбор моделей и модификаций ведущих автомобильных брендов, которые будут доступны к покупке на Ozon. Выход на маркетплейс дает нам возможность расширить аудиторию клиентов, а Ozon, в свою очередь, получает абсолютно новую категорию товаров и массу отличных предложений для своих пользователей», — Сергей Ситнов, Руководитель Управления Маркетинга ГК «Автомир».

Автор: Анна
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