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OZON начал продавать ювелирные изделия

OZON запустил продажи ювелирных изделий в Москве и Московской области, и в ближайшееее время запустится в регионах — Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

На интернет-площадке в новой категории уже сегодня представлено более 9 тысяч товарных позиций, причем не только ювелирные изделия, но и часы, бижутерия и аксессуары, скоро ассортимент ювелирных изделий вырастет до 20 тысяч товарных наименований.



Поскольку OZON считает своей задачей предоставить максимально выгодную стоимость товаров своим клиентам, цены на украшения уже значительно снижены. Среди брендов, представленных на OZON, Инталия, Карат, Акцент бриллиант, Серебро России и другие.

Ювелирные украшения — категория, продажи которой онлайн растут гораздо быстрее многих других товаров. По оценкам АКИТ, категория в 2017 году росла в 2 раза год к году, по предварительным данным объем продаж в 2018 году составил около 14 млрд.рублей.

Ювелирные украшения в онлайн чаще всего покупают с одеждой, продажи которой по итогам 2018 года на OZON выросли на 65% год к году (в 5 раз быстрее темпов онлайн-ритейла в целом), а в начале 2019 — на 95% год к году. В OZON прогнозируют, что продажи ювелирных изделий сами по себе дадут компании 3-5% дополнительного оборота в 2019 году и ускорят динамику продаж «смежных» категорий. Сегодня потребителю удобно покупать все необходимые товары на одной площадке. Корзина клиента OZON состоит из 3-4 категорий — помимо товаров повседневного спроса растет доля покупок одежды, косметики, спортивных аксессуаров.

Вместе с запуском продаж OZON дает клиентам возможность приобретать ювелирные украшения в кредит.

Также компания планирует весной 2019 года запустить сервисный центр для работы с клиентскими возвратами и оказания услуг по ремонту ювелирный изделий. У прямых конкурентов — мультикатегорийных онлайн-ритейлеров, представляющих эту категорию — такого сервиса нет.

Автор: Анна
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