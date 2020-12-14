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Ozon начал продавать живые ёлки

В разгар подготовки к Новому году на Ozon появились живые ёлки от трёх продавцов — «Ёлки от Варламова», «Йолка» и «ЖиваяЁлка.рф». Деревья доступны в разделе «Живые ёлки».

В этом году купить живое дерево смогут пользователи Ozon из Москвы и Московской области. Клиенты получат ёлки курьерской доставкой, организованной самими продавцами.

Сейчас в ассортименте площадки порядка 50 наименований — русские ели и сосны, пихты Нордмана и Фразера. Размеры деревьев — от одного до трёх метров. Стоимость живой ёлки фиксирована и зависит от вида и размера дерева — главный атрибут Нового года можно купить от 1 600 рублей.

«Ozon постоянно увеличивает ассортимент маркетплейса, чтобы дать потребителям наиболее широкий выбор. Ёлки — один из самых популярных „новогодних“ товаров на Ozon. Продажи искусственных елей в конце ноября-начале декабря выросли в 6 раз год к году. Такой спрос привел нас к идее вывести на маркетплейс и живые деревья», — отметила Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Ранее Ozon отметил тенденцию переноса новогодних покупок из офлайна в онлайн: продажи новогодних товаров на площадке в конце ноября-начале декабря удвоились относительно прошлого года, а количество заказов с новогодней атрибутикой — выросло в три раза. Средний чек в новогодней категории в конце ноября — начале декабря вырос на 70% в годовом сопоставлении.

На предпраздничное украшение дома среднестатистическая семья россиян тратит около 6,8 тысяч рублей — в эту сумму входит ёлка, наконечник и набора игрушек, а также декор для дома.

Автор: Анна
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