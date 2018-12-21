Интернет-магазин Ozon начал тестировать сервис p2b-кредитования (от англ. peer to business). Он запустил площадку где физлица могут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса. Как рассказал газете «Ведомости» руководитель подразделения Ozon «Цифровые финансы» Никита Сайгутин, площадка называется Ozon.Invest. С 21 декабря она работает в тестовом режиме, а в I квартале 2019 года планируется выдать первые займы.

По его словам, с 21 декабря площадка работает в тестовом режиме, в первом квартале 2019 г. планируется выдать первый пул займов. В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).

Ozon был седьмым по выручке онлайн-ритейлером в России в 2017 г., по данным Data Insight. В 2018 г. он резко ускорил рост бизнеса, запустил маркетплейс, расширил ассортимент продуктами питания, занялся разработкой электронных устройств для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства) и для потребителей.