Ozon начинает работать по модели витрины

Мультикатегорийная платформа Ozon запускает работу по модели интернет-витрины. Теперь продавцы могут доставлять заказы собственными силами или используя сторонних логистических партнеров. Новая схема может быть особенно интересна продавцам из отдаленных регионов, продавцам определенных категорий товаров и крупным брендам.

Таким образом, Ozon предлагает предпринимателям максимально широкий выбор схем работы — они могут использовать и фулфилмент, и логистику Ozon, могут работать со своего склада, но воспользоваться доставкой Ozon на последней миле, а теперь и доставлять заказы клиентам сами, используя маркетплейс как витрину.

Чтобы предпринимателю было проще организовать доставку своими силами, он может воспользоваться пулом партнеров, интегрированных с Ozon — сейчас это «Почта России», ПЭК, DPD, Boxberry и CDEK. В рамках интеграции Ozon автоматически отслеживает движение заказа и таким образом контролирует срок доставки. Список логистических партнеров постоянно пополняется.

Нововведение Ozon ускорит развитие отдельных категорий товаров и значительно расширит ассортимент. Например, продавцы смогут отправлять крупногабаритные товары, для доставки и сборки которых необходимо более одного курьера. Также модель позволит выйти на Ozon брендам, товары которых требуют особой перевозки и дополнительных работ по установке или подключению — это встроенная бытовая техника, сложное спортивное оборудование и подобное. Также селлер сможет выбирать регион продаж и доставлять товары собственной службой доставки. Это актуально, например, для торговли живыми цветами или для небольших региональных магазинов с собственной логистикой.

В рамках новой модели работы продавцы будут платить Ozon только комиссию за продажу товара, а также, при желании, пользоваться платными инструментами продвижения. Маркетплейс будет выполнять функцию отслеживания заказа, возьмет на себя клиентский сервис и арбитраж спорных случаев.

«С появлением модели витрины продавцы Ozon получили максимальную гибкость в работе на площадке. Теперь для нмх предусмотрен максимально широкий выбор, учитывающий разные потребности в логистике и складской обработке. Работа с Ozon исключительно как с витриной даст дополнительную гибкость на маркетплейсе и малому бизнесу, и крупным брендам. Первые смогут экономить на логистике, определяя регионы продаж и выбирая наиболее выгодные предложения по стоимости от логистических операторов. В свою очередь крупные бренды и ритейлеры будут использовать уже налаженную собственную логистику, что значительно снизит порог выхода на маркетплейс», — говорит Степан Гусамов, директор по развитию логистической платформы Ozon.

Тестирование витрины началось в конце 2020 года, в тест вошло свыше 200 компаний.