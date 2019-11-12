OZON объявил о старте строительства нового логистического хаба в Татарстане

Центр откроется в третьем квартале 2020 года, площадь его первой очереди составит 38 000 кв.метров, общая площадь объекта с учетом второй очереди — 74 тыс. квадратных метров. Общие инвестиции превысят 2 млрд рублей.

По словам генерального директора Ozon Александра Шульгина, в Татарстане интерес к онлайн-покупкам крайне высок. «Пока проникновение e-commerce в России и Татарстане не превышает 4-6%, но потенциал рынка очень велик — например, наши продажи в Республике выросли более чем на 110% к прошлому году. Именно развитие логистической инфраструктуры — ключевой драйвер для роста рынка. Наш новый хаб позволит хранить и обрабатывать 7 млн товаров и доставлять их жителям Республики день в день или на следующий день. Причём, это касается даже самых отдаленных населенных пунктов», — отметил Александр Шульгин. Он рассказал также, что вокруг хаба вырастет экосистема для успешного развития товаропроизводителей и роста их продаж онлайн, а также будет развиваться новый рынок услуг по доставке на последней миле.

«Фулфилмент-хаб — особенный проект для нашей компании, как в рамках инвестирования в рынок e-commerce, так и в развитие инфраструктурных мощностей Татарстана. Помимо торговли на маркетплейсах, мобильного трафика и покупок в социальных сетях, заметный тренд на рынке электронной торговли — оптимизация логистики. Он сохранится в 2020 году, как и востребованность минимизации расходов на доставку а, главное, — абсолютный комфорт и качество для покупателей. Наши коллеги будут к этому готовы». Алексей Прокопенко, генеральный директор Romex Group, партнера Ozon по реализации масштабного проекта.

Старт строительству логистического хаба для онлайн-платформы Ozon дал Президент Республики Татарстан. По словам Рустама Минниханова, реализация таких проектов является новым толчком к развитию рынка электронной коммерции. «То, что в Республике появится такой современный объект, новые рабочие места — это мощная база для развития рынка электронной торговли. Это даст серьезный эффект для трансформации малого и среднего бизнеса, а также в целом улучшит качество обслуживания нашего населения. Я целиком и полностью поддерживаю такие проекты», — отметил президент РТ в ходе запуска строительства хаба.

Объект Ozon будет реализовываться с использованием программы по развитию ТОСЭР, реализуемой Фондом Развития Моногородов. Представители Ozon и Romex Group отметили чрезвычайную эффективность проекта — применяемые инструменты позволяют оперативно решать все организационные процессы и концентрироваться на открытии масштабного объекта в короткие сроки.