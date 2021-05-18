Ozon объявляет финансовые результаты за первый квартал 2021 года

E-commerce площадка Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года.

Основные финансовые результаты первого квартала 2021 года

Количество заказов выросло на 161% год-к-году и составило 34,1 млн по сравнению с 13,1 млн заказов, доставленных в первом квартале 2020 года.

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 135 % в годовом выражении до 74,2 млрд рублей с НДС по сравнению с 31,6 млрд рублей с НДС в первом квартале 2020 года.

Доля маркетплейса достигла 58,4% от GMV вкл. услуги, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года.

Скорректированная EBITDA составила минус 4,9 млрд рублей по сравнению с минус 4,5 млрд рублей в первом квартале 2020 года. Отношение скорректированной EBITDA к GMV вкл. услуги улучшилось до минус 6,5% по сравнению с минус 14,2% в первом квартале 2020 года.

Операционный денежный поток составил минус 12,1 млрд рублей по сравнению с минус 2,4 млрд рублей в первом квартале 2020 года, что обусловлено сезонным оттоком денежных средств в связи с погашением торговой кредиторской задолженности в первом квартале на фоне самого сильного в истории Ozon четвертого квартала 2020 года.

«Начало 2021 года стало для нас, без преувеличения, фантастически успешным: в первом квартале рост GMV составил 135%, в результате уже шесть кварталов подряд рост GMV Ozon превышает 100%. Мы воодушевлены нашими успехами и повышаем прогноз роста GMV по итогам 2021 года до 100% по сравнению с предыдущим годом. Маркетплейс Ozon остается основным двигателем роста Группы и продолжает быстро расширяться, чему способствует стремительно растущее число продавцов на платформе, а также 16 миллионов активных покупателей, регулярно оформляющих заказы на Ozon. В апреле мы объявили о приобретении банка Оней, что стало новой вехой в развитии наших финансовых сервисов. Сделка поможет Ozon запускать новые и повысить качество текущих финансовых продуктов для продавцов и покупателей. Кроме того, Ozon начинает экспансию в страны СНГ, запланировав запуск собственных операций в Беларуси». Александр Шульгин, генеральный директор Ozon

Ключевые операционные и финансовые показатели

В таблице представлены ключевые операционные и финансовые показатели за три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 года. Квартальная информация за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 и 2020 годов, не проходила аудиторскую проверку аудитором Компании.

(млн руб. если не указано иначе) За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 2020 Изменение год-к-году % GMV с НДС вкл. услуги 74,208 31 643 135% Количество заказов, млн 34,1 13,1 161% Количество активных покупателей, млн 16,0 9,0 77% Доля маркетплейса, % 58,4 32,6 25,8 пп Валовая прибыль 11,587 4,683 147% Валовая прибыль в % от GMV 15,6 14,8 0,8 пп Скорректированная EBITDA (4,855) (4,486) н/п Отношение скорректированной EBITDA к GMV вкл. услуги, % (6,5) (14,2) 7,7 пп Операционный денежный поток (12,118) (2,410) н/п Свободный денежный поток (14,753) (3,991) н/п

Финансовый прогноз

Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания Компании по состоянию на 18 мая 2021 года с учетом тенденций, отмечаемых в течение года до настоящего времени, могут измениться и связаны с неотъемлемыми рисками, которые мы не в состоянии контролировать, например, общее воздействие пандемии коронавируса и любые продолжающиеся или новые потенциальные потрясения, вызванные пандемией. Приведенные ниже прогнозы не предполагают дальнейшей эскалации пандемии.

Компания повышает прогноз роста GMV вкл. услуги до 100% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом.

Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам Компании в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года.

Ключевые этапы развития бизнеса

Маркетплейс

В первом квартале 2021 года доля маркетплейса от общего GMV достигла 58,4%, практически удвоившись по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Это произошло из-за увеличения частоты заказов, а также ускоренного роста числа активных покупателей, достигшего 16 миллионов, и расширения ассортимента. Кроме того, рост обусловлен четырёхркатным увеличением базы продавцов по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Этому способствовало постоянное повышение уровня и качества услуг для предпринимателей площадки, включая фулфилмент и логистику, инструменты бизнес-аналитики, обширную базу клиентов Ozon, а также снижение комиссий платформы в первом квартале 2021 года.

Покупатели

Ozon наблюдал значительный рост числа новых активных покупателей, а также рост частоты заказов. Компания считает, что этот тренд обусловлен значительным улучшением скорости и надежности доставки, а также большим выбором доступных товаров.

Количество активных покупателей на платформе Ozon в первом квартале, закончившемся 31 марта 2021 года, выросло на 77% год-к-году и составило 16 млн по сравнению с 9 млн по состоянию на 31 марта 2020 года.

Частота заказов клиентов Ozon выросла на 33% до 5,9 в год по сравнению с 4,5 в год по итогам первого квартала 2020 года.

Ассортимент

Ассортимент увеличился почти в 2,5 раза год-к-году и достиг 19 миллионов товарных наименований, что обусловлено значительным ростом базы продавцов, а также оптимизацией процесса создания контента карточек товаров.

Продавцы

В первом квартале 2021 года продолжился активный рост базы продавцов: число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Запуск фулфилмент- и сортировочных центров в регионах привел к росту привлекательности Ozon для региональных продавцов.

После изменений в структуре платы за площадку (в том числе снижения комиссий) в феврале 2021 года, а также увеличения качества и расширения услуг, предлагаемых продавцам, число регистраций предпринимателей на платформе продолжило быстрый рост.

Развитие продукта

В первом квартале 2021 года Ozon продолжил внедрять новые продуктовые решения для своих продавцов и многомиллионной клиентской базы.

В марте 2021 года Ozon расширил свое предложение для продавцов новой моделью витрины, которая позволяет продавцам самостоятельно осуществлять доставку товаров клиентам, используя Ozon в качестве цифровой витрины.

Фулфилмент и Логистика Ozon

Ozon управляет одной из самых крупных и разветвленных сетей фулфилмент-центров и одной из наиболее развитых инфраструктурных систем «последней мили» в России, обеспечивающей более быструю и надежную доставку. По итогам первого квартала 2021 года показатель on-time (доставка точно в срок) составил рекордные 98%.

Фулфилмент

В первом квартале 2021 Ozon запустил фулфилмент-центр в Екатеринбурге, а совокупные логистические площади Компании по состоянию на март 2021 года достигли 250 000 квадратных метров в Москве, Московской области, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Логистика

В первом квартале 2021 года Ozon продолжил активно расширять свою сеть «последней мили» по модели франчайзинга.

По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением Ozon находилось более 12 000 точек выдачи заказов.

Логистические услуги для сторонних компаний

Ozon запустил решение по предоставлению логистических услуг для сторонних компаний. В рамках нового направления Ozon стремится стать партнером и предложить качественные логистические услуги для компаний по всей России, планирующих перевести свой бизнес в онлайн. Оказание услуг сторонним компаниям создает новый поток доходов для Ozon и позволяет увеличить загрузку инфраструктуры в низкий сезон.

В первом квартале 2020 года Ozon начал доставлять товары международного интернет-магазина мебели и товаров для дома IKEA. Теперь товары IKEA можно получить курьером Ozon или в пункте выдачи. Услуга уже доступна жителями Москвы и Московской области. В ближайших планах подключить к доставке пункты выдачи заказов Ozon по всей стране.

Новые направления

Финансовые технологии

Банк Оней и приобретение банковской лицензии

Ozon продолжает развивать собственные платёжные решения и направление кредитования для B2B и B2C аудиторий. 12 апреля 2021 года Ozon заключил соглашение о приобретении ООО «Оней Банк» у давнего партнера Компании — Совкомбанка. В рамках данной сделки целью Ozon было приобрести актив, который Компания сможет быстро и эффективно интегрировать в свой финтех-бизнес. Приобретение банка Оней позволит Ozon получить банковскую лицензию, что даст Компании гибкость в структурировании существующих и запуске новых финансовых продуктов для своих покупателей и продавцов. Приобретение банковской лицензии также позволит Компании быстрее оптимизировать расходы на эквайринг.

B2C продукты

Количество держателей карт Ozon значительно выросло в первом квартале 2021 года. Количество выпущенных карт Ozon к концу марта 2021 года превысило 780 000, из которых почти половина была выпущена в цифровом формате.

Владельцы карт Ozon демонстрируют большую лояльность, делая заказы в среднем в 1,6 раза чаще по сравнению с клиентами, использующими другие способы оплаты (по данным за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года).

B2B продукты

В рамках B2B направления Ozon фокусируется на кредитных решениях, которые повышают эффективность удержания существующих продавцов, а также способствуют привлечению новых. Кредитные решения разрабатываются в партнерстве с рядом российских финансовых институтов, таких как ФК «Открытие», МТС Банк, Альфа Банк и ряд микрокредитных организаций.

Предложение «Гибкий график выплат» — уникальный продукт, разработанный совместно с партнерами Компании, который позволяет продавцам платформы выстроить график платежей, наиболее соответствующий потребностям их бизнеса, что приводит к повышению лояльности и увеличению объемов продаж без существенного влияния на динамику оборотного капитала.

Ozon Express

В первом квартале 2021 года сервис быстрой доставки Ozon Express продолжил расширять свою деятельность и завоевывать все большую популярность благодаря большому и разнообразному ассортименту, а также оперативной доставке. В марте 2021 года среднедневной объем заказов вырос более чем в два раза по сравнению с декабрем 2020 года. По итогам первого квартала количество заказов в сервисе было в 10 раз выше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Международные операции

Экспансия Ozon в СНГ

В рамках стратегии экспансии в страны СНГ Компания намерена в 2021 году запустить собственные логистические операции в Беларуси.