Ozon объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года

E-commerce площадка Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.

Основные финансовые и операционные результаты второго квартала 2021 года

Количество заказов выросло на 180% год-к-году, до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов, доставленных во втором квартале 2020 года. Рост показателя связан с увеличением базы покупателей на 80% и улучшением когортных показателей, в том числе с ростом частоты заказов на 40%.

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 94% год-к-году, до 89 млрд рублей по сравнению с 45,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года, несмотря на эффект высокой базы: во втором квартале 2020 года годовой рост составил 188%.

Доля маркетплейса достигла 62,1% от GMV вкл. услуги по сравнению с 47,4% во втором квартале 2020 года благодаря более чем трехкратному росту количества продавцов за последние 12 месяцев, а также повышению доступности товаров и расширению ассортимента: на 30 июня 2021 года ассортимент достиг почти 27 миллионов товарных наименований.

Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей по сравнению с минус 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Это связано со стратегическими инвестициями в масштабирование бизнеса и увеличение нашей доли на рынке.

Операционный денежный поток составил минус 7,7 млрд рублей по сравнению с минус 2,1 млрд рублей во втором квартале 2020 года.

На 30 июня 2021 года денежные средства и эквиваленты денежных средств Компании составляли 122,9 млрд рублей.

Финансовый прогноз

Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания компании Ozon по состоянию на 17 августа 2021 года с учетом тенденций, отмечаемых в течение года до настоящего времени, могут измениться и связаны с неотъемлемыми рисками, которые мы не в состоянии контролировать, например, общее воздействие пандемии коронавируса и любые продолжающиеся или новые потенциальные потрясения, вызванные пандемией. Приведенные ниже прогнозы не предполагают дальнейшей эскалации пандемии коронавируса.

Показатели основаны на текущих результатах и прогнозах:

Ozon повышает прогноз роста GMV, включая услуги, до 110% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам Компании в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года.

Ключевые операционные и финансовые показатели

В таблице представлены ключевые операционные и финансовые показатели за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Квартальная информация за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 30 июня 2020 года, не проходила аудиторскую проверку аудитором Компании.

(млн руб., если не указано иначе) За три месяца, закончившихся 30 июня За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 2020 Изменение год-к-году, % 2021 2020 Изменение год-к-году, % GMV вкл. услуги 88, 957 45,750 94% 163,165 77,393 111% Количество заказов, млн 40.9 14.6 180% 75.0 27.7 171% Количество активных покупателей, млн (за последние 12 месяцев) 18.4 10.2 80% 18.4 10.2 80% Доля маркетплейса от GMV, % 62.1% 47.4% 14.7 пп 60.4% 38.2% 22.2 пп Валовая прибыль 11,762 7,696 53% 23,349 12,379 89% Валовая прибыль в % от GMV 13.2% 16.8% (3.6 пп) 14.3% 16.0% (1.7 пп) Скоррект. EBITDA (9,130) (1,796) — (13,985) (6,282) — Отношение скоррект. EBITDA к GMV вкл. услуги, % (10.3%) (3.9%) (6.4 пп) (8.6%) (8.1%) (0.5 пп) Операционный денежный поток (7,673) (2,107) — (19,791) (4,517) — Свободный денежный поток (12,598) (4,497) — (27,351) (8,488) —

Ключевые показатели и развитие бизнеса

E-commerce бизнес Ozon демонстрирует стабильный рост GMV на уровне 94% год-к-году несмотря на эффект высокой базы второго квартала 2020 года, на который повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и в течение которого компания достигла роста GMV на 188% год-к-году. Рост GMV продолжился и во втором квартале 2021 года.

Рост количества заказов стремительно ускорился во втором квартале 2021 года и достиг 180% год-к-году на фоне повышения частотности заказов, обусловленного активным развитием инфраструктуры «последней мили», что сделало сервис более доступным и удобным для клиентов Ozon в ряде регионов.

Во втором квартале 2021 года частотность заказов на клиента выросла на 40% год-к-году и достигла 6,6 в год, что указывает на улучшение когортных показателей.

Заметный рост вовлеченности пользователей объясняется постоянными усилиями Ozon по улучшению ассортимента и соотношения цены и качества сервиса.

На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 000 по сравнению с примерно 10 000 на конец 2020 года. Благодаря быстрому расширению логистической инфраструктуры Ozon управляет одной из наиболее крупных сетей «последней мили» как в сфере онлайн-торговли, так и среди логистических компаний страны. Общая площадь логистических объектов Ozon достигла 268 тысяч квадратных метров благодаря расширению фулфилмент-центра в Санкт-Петербурге и запуску логистического хаба на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Стремительный рост количества продавцов на платформе Ozon привел к расширению ассортимента до почти 27 миллионов товарных наименований.



Рост GMV в первой половине 2021 года составил 111% год-к-году, что позволяет компании с уверенностью повысить прогноз роста GMV по итогам 2021 года до 110%.

Фулфилмент и логистика Ozon

Расширение логистических мощностей остается одним из ключевых стратегических приоритетов Ozon и способствует развитию e-commerce бизнеса компании. Ozon продолжает масштабировать инфраструктуру фулфилмент-центров и логистики как в местах текущего присутствия, так и в новых регионах, что позволяет обеспечивать доступность широкого ассортимента, а также быструю и надежную доставку для 18 миллионов покупателей Ozon по всей России.

Фулфилмент:

По состоянию на 30 июня 2021 года совокупные логистические площади Ozon составили 268 000 квадратных метров в Москве, Московской области, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на новом фулфилмент-центре в Хабаровске.

Логистика:

По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением Ozon находилось более 15 000 точек выдачи заказов; при этом большая часть пунктов выдачи заказов по всей России работает по модели франчайзинга.

Логистика играет все более важную роль в обеспечении быстрого роста маркетплейса Ozon. Во втором квартале 2021 показатель доставки «точно в срок» (on time) составил 98%.

Логистические услуги для сторонних компаний

В этом году Ozon запустил решение по предоставлению логистических услуг для сторонних компаний: это создает новый поток доходов для Ozon, а также позволяет увеличить загрузку логистической нашей инфраструктуры и способствует ее быстрому развитию.

Во втором квартале 2021 года компания продолжила развивать сферу предоставления логистических услуг для сторонних заказчиков, на данный момент логистическими сервисами федеральной сети Ozon пользуются более 100 различных партнеров.

Новые инициативы и направления

Финансовые технологии

Финансовые сервисы являются ключевым стратегическим направлением Ozon, которое приобретает все больший вес в качестве фактора роста платформы. В рамках стратегии развития финансовых технологий 12 апреля 2021 года Ozon заключил соглашение о приобретении ООО «Оней Банк». Приобретение банка Оней позволило Ozon быстро и эффективно получить банковскую лицензию, что дало Компании гибкость в структурировании существующих и запуске новых финансовых продуктов, которые способствуют удобству операций между покупателями и продавцами маркетплейса. Кроме того, Ozon сможет структурировать кредитные продукты в соответствии с потребностями покупателей и продавцов.

B2C инициативы

Во втором квартале 2021 года количество выпущенных карт Ozon.Card достигло 1 миллиона.

Карта Ozon.Card вошла в тройку самых популярных способов оплаты на платформе Ozon.

Владельцы Ozon.Card демонстрируют большую лояльность, делая заказы в среднем в 1,6 раза чаще по сравнению с клиентами, использующими другие способы оплаты (по данным за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года).

B2B инициативы

Получив лицензию микрокредитной организации, в 2021 году Ozon запустил собственную микрофинансовую компанию «Ozon Кредит», которая работает на базе платформы b2b кредитования Ozon.Invest и предлагает кредитные решения для продавцов Ozon. «Ozon Кредит» анализирует более 40 различных показателей при помощи средств машинного обучения, что позволяет Ozon быстрее и точнее оценивать платежеспособность заемщика.

Предложение «Гибкий график выплат» — уникальный продукт, который позволяет продавцам платформы выстроить график платежей, наиболее соответствующий потребностям их бизнеса. За первые месяцы с момента запуска этого финансового сервиса им воспользовались более 2 000 продавцов, что позволило им лучше управлять оборотным капиталом и повышать показатели продаж.