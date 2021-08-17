Ozon объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года
E-commerce площадка Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.
Основные финансовые и операционные результаты второго квартала 2021 года
- Количество заказов выросло на 180% год-к-году, до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов, доставленных во втором квартале 2020 года. Рост показателя связан с увеличением базы покупателей на 80% и улучшением когортных показателей, в том числе с ростом частоты заказов на 40%.
- Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 94% год-к-году, до 89 млрд рублей по сравнению с 45,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года, несмотря на эффект высокой базы: во втором квартале 2020 года годовой рост составил 188%.
- Доля маркетплейса достигла 62,1% от GMV вкл. услуги по сравнению с 47,4% во втором квартале 2020 года благодаря более чем трехкратному росту количества продавцов за последние 12 месяцев, а также повышению доступности товаров и расширению ассортимента: на 30 июня 2021 года ассортимент достиг почти 27 миллионов товарных наименований.
- Скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд рублей по сравнению с минус 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года. Это связано со стратегическими инвестициями в масштабирование бизнеса и увеличение нашей доли на рынке.
- Операционный денежный поток составил минус 7,7 млрд рублей по сравнению с минус 2,1 млрд рублей во втором квартале 2020 года.
- На 30 июня 2021 года денежные средства и эквиваленты денежных средств Компании составляли 122,9 млрд рублей.
Финансовый прогноз
Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания компании Ozon по состоянию на 17 августа 2021 года с учетом тенденций, отмечаемых в течение года до настоящего времени, могут измениться и связаны с неотъемлемыми рисками, которые мы не в состоянии контролировать, например, общее воздействие пандемии коронавируса и любые продолжающиеся или новые потенциальные потрясения, вызванные пандемией. Приведенные ниже прогнозы не предполагают дальнейшей эскалации пандемии коронавируса.
Показатели основаны на текущих результатах и прогнозах:
- Ozon повышает прогноз роста GMV, включая услуги, до 110% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
- Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам Компании в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года.
Ключевые операционные и финансовые показатели
В таблице представлены ключевые операционные и финансовые показатели за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Квартальная информация за квартал и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 30 июня 2020 года, не проходила аудиторскую проверку аудитором Компании.
|
(млн руб., если не указано иначе)
|
За три месяца, закончившихся 30 июня
|
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня
|
2021
|
2020
|
Изменение год-к-году, %
|
2021
|
2020
|
Изменение год-к-году, %
|
GMV вкл. услуги
|
88, 957
|
45,750
|
94%
|
163,165
|
77,393
|
111%
|
Количество заказов, млн
|
40.9
|
14.6
|
180%
|
75.0
|
27.7
|
171%
|
Количество активных покупателей, млн (за последние 12 месяцев)
|
18.4
|
10.2
|
80%
|
18.4
|
10.2
|
80%
|
Доля маркетплейса от
GMV, %
|
62.1%
|
47.4%
|
14.7 пп
|
60.4%
|
38.2%
|
22.2 пп
|
Валовая прибыль
|
11,762
|
7,696
|
53%
|
23,349
|
12,379
|
89%
|
Валовая прибыль в % от GMV
|
13.2%
|
16.8%
|
(3.6 пп)
|
14.3%
|
16.0%
|
(1.7 пп)
|
Скоррект. EBITDA
|
(9,130)
|
(1,796)
|
—
|
(13,985)
|
(6,282)
|
—
|
Отношение скоррект. EBITDA к GMV вкл. услуги, %
|
(10.3%)
|
(3.9%)
|
(6.4 пп)
|
(8.6%)
|
(8.1%)
|
(0.5 пп)
|
Операционный денежный поток
|
(7,673)
|
(2,107)
|
—
|
(19,791)
|
(4,517)
|
—
|
Свободный денежный поток
|
(12,598)
|
(4,497)
|
—
|
(27,351)
|
(8,488)
|
—
Ключевые показатели и развитие бизнеса
E-commerce бизнес Ozon демонстрирует стабильный рост GMV на уровне 94% год-к-году несмотря на эффект высокой базы второго квартала 2020 года, на который повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и в течение которого компания достигла роста GMV на 188% год-к-году. Рост GMV продолжился и во втором квартале 2021 года.
Рост количества заказов стремительно ускорился во втором квартале 2021 года и достиг 180% год-к-году на фоне повышения частотности заказов, обусловленного активным развитием инфраструктуры «последней мили», что сделало сервис более доступным и удобным для клиентов Ozon в ряде регионов.
- Во втором квартале 2021 года частотность заказов на клиента выросла на 40% год-к-году и достигла 6,6 в год, что указывает на улучшение когортных показателей.
- Заметный рост вовлеченности пользователей объясняется постоянными усилиями Ozon по улучшению ассортимента и соотношения цены и качества сервиса.
- На 30 июня 2021 года количество точек выдачи заказов Ozon превысило 15 000 по сравнению с примерно 10 000 на конец 2020 года. Благодаря быстрому расширению логистической инфраструктуры Ozon управляет одной из наиболее крупных сетей «последней мили» как в сфере онлайн-торговли, так и среди логистических компаний страны.
- Общая площадь логистических объектов Ozon достигла 268 тысяч квадратных метров благодаря расширению фулфилмент-центра в Санкт-Петербурге и запуску логистического хаба на Дальнем Востоке, в Хабаровске.
- Стремительный рост количества продавцов на платформе Ozon привел к расширению ассортимента до почти 27 миллионов товарных наименований.
Рост GMV в первой половине 2021 года составил 111% год-к-году, что позволяет компании с уверенностью повысить прогноз роста GMV по итогам 2021 года до 110%.
Фулфилмент и логистика Ozon
Расширение логистических мощностей остается одним из ключевых стратегических приоритетов Ozon и способствует развитию e-commerce бизнеса компании. Ozon продолжает масштабировать инфраструктуру фулфилмент-центров и логистики как в местах текущего присутствия, так и в новых регионах, что позволяет обеспечивать доступность широкого ассортимента, а также быструю и надежную доставку для 18 миллионов покупателей Ozon по всей России.
Фулфилмент:
- По состоянию на 30 июня 2021 года совокупные логистические площади Ozon составили 268 000 квадратных метров в Москве, Московской области, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на новом фулфилмент-центре в Хабаровске.
Логистика:
- По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением Ozon находилось более 15 000 точек выдачи заказов; при этом большая часть пунктов выдачи заказов по всей России работает по модели франчайзинга.
- Логистика играет все более важную роль в обеспечении быстрого роста маркетплейса Ozon. Во втором квартале 2021 показатель доставки «точно в срок» (on time) составил 98%.
Логистические услуги для сторонних компаний
- В этом году Ozon запустил решение по предоставлению логистических услуг для сторонних компаний: это создает новый поток доходов для Ozon, а также позволяет увеличить загрузку логистической нашей инфраструктуры и способствует ее быстрому развитию.
- Во втором квартале 2021 года компания продолжила развивать сферу предоставления логистических услуг для сторонних заказчиков, на данный момент логистическими сервисами федеральной сети Ozon пользуются более 100 различных партнеров.
Новые инициативы и направления
Финансовые технологии
Финансовые сервисы являются ключевым стратегическим направлением Ozon, которое приобретает все больший вес в качестве фактора роста платформы. В рамках стратегии развития финансовых технологий 12 апреля 2021 года Ozon заключил соглашение о приобретении ООО «Оней Банк». Приобретение банка Оней позволило Ozon быстро и эффективно получить банковскую лицензию, что дало Компании гибкость в структурировании существующих и запуске новых финансовых продуктов, которые способствуют удобству операций между покупателями и продавцами маркетплейса. Кроме того, Ozon сможет структурировать кредитные продукты в соответствии с потребностями покупателей и продавцов.
B2C инициативы
- Во втором квартале 2021 года количество выпущенных карт Ozon.Card достигло 1 миллиона.
- Карта Ozon.Card вошла в тройку самых популярных способов оплаты на платформе Ozon.
- Владельцы Ozon.Card демонстрируют большую лояльность, делая заказы в среднем в 1,6 раза чаще по сравнению с клиентами, использующими другие способы оплаты (по данным за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года).
B2B инициативы
- Получив лицензию микрокредитной организации, в 2021 году Ozon запустил собственную микрофинансовую компанию «Ozon Кредит», которая работает на базе платформы b2b кредитования Ozon.Invest и предлагает кредитные решения для продавцов Ozon. «Ozon Кредит» анализирует более 40 различных показателей при помощи средств машинного обучения, что позволяет Ozon быстрее и точнее оценивать платежеспособность заемщика.
- Предложение «Гибкий график выплат» — уникальный продукт, который позволяет продавцам платформы выстроить график платежей, наиболее соответствующий потребностям их бизнеса. За первые месяцы с момента запуска этого финансового сервиса им воспользовались более 2 000 продавцов, что позволило им лучше управлять оборотным капиталом и повышать показатели продаж.
«За последние три с половиной года Ozon стал одной из крупнейших российских e-commerce площадок с оборотом почти 1 млрд рублей в день. Во 2 квартале 2021 число заказов на нашей площадке выросло на 180%, а частота заказов наших клиентов увеличилась на 40%. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры, развитие наших продуктов и сервисов, и конечно рост ассортимента до 27 млн товарных наименований благодаря значительному увеличению числа продавцов на нашей платформе. У российского e-commerce огромный потенциал роста, мы видим его и в основном бизнесе, и в новых вертикалях — это финансовые продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express. Мы повышаем наш прогноз роста GMV по итогам года до 110%».
Александр Шульгин, генеральный директор Ozon