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Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток в 2021 году

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OZON marketplace
OZON marketplace
Маркетплейсы

Ozon объявляет предварительные неаудированные операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год.

4 квартал 2021: рекордное количество заказов, новых продавцов и покупателей

  • Оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 4 квартале вырос более чем на 130% год-к-году и превысил 175 млрд рублей против 76 млрд рублей в 4 квартале 2020 года. В ноябре на МЕГАраспродажах «‎11.11» и «Чёрная пятница» Ozon добился рекордных показателей оборота в 6 млрд рублей и 5 млрд рублей за день соответственно.
  • Количество заказов в 4 квартале превысило 90 млн (рост более 200% год-к-году). Компания преодолела рубеж в более чем 1 млн заказов в день. Уже восемь кварталов подряд рост количества заказов превышает 100%. Непосредственно в день «Чёрной пятницы» число заказов выросло в 5 раз к предыдущему году. Важная метрика для компании — показатель операционных расходов на заказ — снова улучшилась в квартальном сопоставлении за счет масштабирования операций.
  • Рост лояльности и вовлеченности пользователей. В 4 квартале показатель частотности достиг порядка 8,5 заказов на пользователя в год — за последние два года частотность заказов увеличилась более чем вдвое.
  • Рост числа активных покупателей. База активных покупателей выросла более чем на 85% год-к-году и превысила 25 млн по сравнению с 13,8 млн в 2020 году. За 4 квартал 2021 года Ozon привлек около 4 миллионов новых покупателей, прежде всего благодаря росту ассортимента и органическому притоку клиентов. Доля расходов на продажи и маркетинг в GMV в 4 квартале 2021 снизилась за счет фокуса на эффективность затрат.
  • Значительный приток активных продавцов. За 2021 год Ozon привлек более 60 тысяч новых продавцов. В результате в 4 квартале число активных продавцов превысило 90 тысяч — это рост более чем в три раза в годовом сопоставлении. В 4 квартале 2021 года доля маркетплейса в GMV Ozon превысила 67% (в аналогичный период 2020 — 52%).
  • Положительный операционный денежный поток. В 4 квартале 2021 года Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток, в первую очередь благодаря позитивной динамике оборотного капитала. По итогам квартала был зафиксирован положительный свободный денежный поток.
  • Денежные средства компании. На 31 декабря 2021 года сумма денежных средств на счетах и банковских вкладах компании составила 126 млрд рублей (на 30 сентября 2021 года — 119 млрд рублей).

Операционные показатели за полный 2021 год

  • Показатель GMV, включая услуги, вырос более чем на 125%, составив более 445 млрд рублей по сравнению с 197 млрд рублей за 2020 год. Ozon превысил свой прогноз роста GMV в 120% по итогам года.
  • Количество заказов увеличилось приблизительно на 200% год-к-году и превысило 220 млн по сравнению с 74 млн заказов годом ранее.
  • Доля маркетплейса в общем GMV в 2021 году составила 65% против 48% в 2020 году. Ozon окончательно превратился в полноценную онлайн-платформу: за 2 года доля продаж продавцов выросла почти в 4 раза, в 2019 году она составляла 17%.
  • Ассортимент Ozon вырос более чем в семь раз и превысил 80 млн товарных наименований против 11 млн в 2020 году. Драйвер роста ассортимента — значительный приток продавцов на маркетплейса.
  • Фулфилмент и логистика. На 31 декабря площадь складских объектов Ozon — фулфилментов, сортировочных центров и дарксторов — составила около 1 млн квадратных метров. Это почти в 3 раза больше, чем в 2020 году. Развитая инфраструктура и широкий спектр логистических схем — важное преимущество Ozon, которое позволяет более чем 90 тысячам предпринимателей быстро и стабильно развивать свой бизнес вместе с маркетплейсом.

Финансовый прогноз на 2022 год

В 2022 году Ozon ожидает рост GMV с учетом услуг на уровне 80% или более по сравнению с показателем 2021 года, с повышенным вниманием к росту эффективности и улучшению юнит-экономики.

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Компании и сервисы: OZON marketplace
Автор: Elvira
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