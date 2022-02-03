Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток в 2021 году

Интерес к Киберпонедельнику в России продолжает расти. В этом и прошлом году в акции участвовало примерно одинаковое количество магазинов, при этом их оборот вырос на 50%, а средний чек — на 30%. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa — платёжного сервиса компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера. Для этого они изучили данные о платежах через ЮKassa на сайтах, участвовавших в Киберпонедельнике 31 января 2022 года.