Ozon обновляет программу лояльности: появится кэшбэк и premium-продавцы

Ozon улучшает условия своей программы лояльности и вводит дополнительную опцию для клиентов — кэшбэк в виде баллов Ozon за покупки premium-товаров. Ассортимент таких товаров сформируют premium-продавцы, которые получат эксклюзивные возможности для работы на маркетплейсе.

Базовый кэшбэк в обновленном Ozon Premium составит до 5% от стоимости товара (во время акций он будет увеличиваться). Потратить кэшбэк-баллы можно будет также на premium-товары по курсу один балл = один рубль. Оплатить ими можно до 99% покупки.

Обновленный Ozon Premium станет доступен уже с 15 июня. С этого момента на площадке появится более миллиона premium-товаров продавцов маркетплейса, их количество будет расти. На все товары сервиса Ozon Express кэшбэк будет доступен по умолчанию.

При этом текущие тарифы подписки не изменятся, в ней останутся уже привычные пользователям эксклюзивные скидки, упрощённый возврат товаров и бесплатная доставка.

Premium-товары и продавцы

Товары, за которые начисляется кэшбэк, продают только premium-продавцы. Особый статус даст им, в первую очередь, доступ к уникальной аудитории программы лояльности. По статистике Ozon, средний чек таких клиентов выше обычного на 60%.

Статус premium визуально выделит товары продавца на виртуальной полке. Premium-продавцы также будут иметь приоритетную техподдержку и увеличенные лимиты поставки в фулфилмент-центры Ozon.

Еще одно преимущество статуса premium-селлера в том, что кэшбэк софинансируется самим Ozon — маркетплейс как минимум удвоит баллы продавца за товар. Участие в программе лояльности для продавцов полностью добровольное, предприниматель должен дать своё согласие. Выйти из неё можно в любой момент.

Чтобы получить premium-статус, продавцу нужно торговать по ценам не выше рыночных и иметь среднюю оценку за товары не ниже 4,5. У селлеров, которые доставляют с собственного склада (модель FBS) помимо ценового индекса и баллов за товар будет учитываться своевременность доставки.

Если premium-продавец перестает соответствовать статусу, например, повышает цены, у него есть две недели на то, чтобы это исправить, после этого он теряет статус.