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Ozon обнулил стоимость доставки в агентские пункты выдачи

Теперь клиенты интернет-площадки смогут получить заказы с Ozon с бесплатной доставкой в более чем 3 000 агентских пунктах выдачи по всей стране. Для этого достаточно оформить заказ в мобильном приложении, а оплатить его можно как онлайн, так и при получении.

Заказы, сделанные на веб-версии платформы, также можно получить бесплатно и в агентских и в собственных пунктах выдачи — для этого их нужно предоплатить онлайн.

Для клиентов с подпиской Premium все виды доставки, включая курьерскую, продолжают быть бесплатными, также для них действует особая цена на экспресс-доставку продуктов из раздела «Супермаркет». Напомним, что Premium-клиенты также имеют доступ к специальным ценам на миллионы товаров на Ozon и закрытым распродажам.

«Обнулить» стоимость доставки в пункты выдачи позволил рост компании — объем заказов в 1 полугодии 2019 вырос на 82% до 11,3 млн. Таким образом, в том числе увеличилось число заказов, выдаваемых через каждый пункт выдачи, и это позволило снизить стоимость доставки на каждую посылку — а значит, «обнулить» ее для клиента.

Ozon также осуществляет бесплатную курьерскую доставку заказов стоимостью от 3 500 рублей в более чем 70 регионах страны. В компании говорят о существенном снижении доли небольших заказов — сейчас на площадке представлено 2,5 млн товаров, от продуктов и детских товаров до электроники и автозапчастей. Чаще всего в корзине пользователей Ozon объединены товары из 3-4 категорий, поскольку заказывая на одной площадке все необходимое, клиенты Ozon получают максимально выгодные условия. Это еще раз говорит о том, что все больше россиян переводят все свои покупки в онлайн.

Автор: Анна
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