+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Ozon опубликовал данные о том, что ищут и хотят купить клиенты 

Ozon публикует статистику по поисковым запросам своих пользователей. Проект Ozon.OpenData полезен тем, кто уже продаёт на площадке — они смогут решить, как лучше всего расширить ассортимент. А те, кто только заходит на маркетплейс или думает об этом, смогут понять, с каких позиций начинать тестовые продажи.

Открытые данные Ozon доступны любому пользователю на портале Ozon.OpenData. Сейчас открыты два набора данных — «Просмотры товаров в категориях» и «Что не нашли на Ozon». В будущем появится и другая статистика. Если возникли вопросы, как читать статистику, или предложения по развитию проекта, можно сразу обратиться в чат.

В интерактивном отчете «Просмотры товаров в категориях» можно посмотреть:

  • Как часто ищут товары той или иной категории или подкатегории. Тут за 100% берется сумма всех просмотров за выбранный период времени.
  • Как меняются соотношения категорий и подкатегорий в динамике.
  • Если вас интересует конкретная подкатегория или группа товаров — используйте фильтры для их поиска. Например, из категории «Одежда» можно углубиться до подкатегорий «Женская и мужская одежда» → «Домашняя одежда» → «Домашний женский комплект».

​Итак, чаще всего на Ozon ищут одежду (на неё приходится 19% запросов), товары для дома (12%) и товары для мам и детей (11,6%).

Важно понимать: данные в отчете — это не структура продаж Ozon, а именно то, что клиенты ищут на площадке.

Конечно, самый интересный отчёт — «Что не нашли на Ozon». Именно он показывает, чего не хватает клиентам и что нужно скорее выводить на площадку, чтобы занять нишу и быстро стать лидером.

В этом отчете содержится информация о поисковых запросах, по которым покупатели не нашли товары, либо нашли что-то, но предложенным не заинтересовались. Например, россияне хотят видеть на маркетплейсах крупные мировые бренды одежды.

Интернет-покупатели часто ищут то, что в интернете в принципе продавать нельзя — например, снюс. Ozon такого, конечно, не продаёт — и селлерам тоже не разрешит. Но клиенты не теряют надежды найти нужный товар. А вот Эсвицин уже появился на Ozon — кто-то открыл для себя новую нишу

Статистика по поискам содержит данные, начиная с сентября. Графики о просмотрах в категориях обновляются ежедневно.

«Ozon ежемесячно посещает более 40 млн клиентов, и все они хотят получить как можно больший выбор товаров. Конечно, основной вклад в этот выбор делают предприниматели — уже более 90% ассортимента Ozon составляют товары продавцов. Проект OpenData поможет бизнесу в поиске перспективных товарных категорий, в том числе для начала первых продаж на маркетплейсе», — говорит Сергей Попов, директор по аналитике цен и ассортимента Ozon.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 ноября / Комментарии
Объемы хищений на сайтах частных объявлений достигли 120 млн руб в месяц

Объемы хищений на сайтах частных объявлений достигли 120 млн руб в месяц

Ежемесячные объемы хищений на сайтах частных объявлений достигли уже 120 млн руб. За последние 12 месяцев мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений почти 1 млрд руб., тогда как еще год назад такого сегмента еще почти не существовало

далее →

10 ноября / Комментарии
Котики, стройматериалы и iPhone: что россияне готовы отдавать бесплатно

Котики, стройматериалы и iPhone: что россияне готовы отдавать бесплатно

Россияне размещают на Авито не только товары на продажу, но и объявления с пометкой “даром”. Бесплатно отдают все - от котят до стиральных машин. В преддверии Всемирного дня доброты 13 ноября, аналитики Авито выяснили, что россияне чаще всего отдавали в октябре этого года, на какие категории самый большой спрос и в каких городах люди готовы отдавать вещи даром больше, чем в других.

далее →

6 ноября / Комментарии
СберМаркет составил топ самых нужных непродовольственных товаров

СберМаркет составил топ самых нужных непродовольственных товаров

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал покупки россиян, которые были сделаны из non-food ретейлеров: «Бетховен», «220 вольт», «Улыбка радуги», «Дочки-Сыночки», «Парфюм-лидер», «HomeMarket», «Yves Rocher». Сервис составил рейтинг из 15 самых популярных позиций, которые чаще других заказывали с быстрой доставкой — то, что нужно клиентам в тот же день.

далее →

6 ноября / Комментарии
Кто они, лучшие разработчики интернет-магазинов? Опубликован рейтинг 2020 года

Кто они, лучшие разработчики интернет-магазинов? Опубликован рейтинг 2020 года

К кому обращаться за разработкой интернет-магазина? Специально для  тех, перед кем стоит подобный вопрос, Рейтинг Рунета подготовил очередной Рейтинг разработчиков интернет-магазинов. Используя фильтры Города, CMS и отрасли, можно выбрать студии, чьи компетенции наиболее соответствуют специфике будущего проекта.

далее →

5 ноября / Комментарии
Количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза

Количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза

Доля покупателей, заказывающих продукты через интернет, в октябре достигла 2,7% по России и 8% по Москве. Годом ранее в тот же месяц показатель составлял 0,7 и 1,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании «Сбера».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!