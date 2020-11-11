Ozon опубликовал данные о том, что ищут и хотят купить клиенты 

Ozon публикует статистику по поисковым запросам своих пользователей. Проект Ozon.OpenData полезен тем, кто уже продаёт на площадке — они смогут решить, как лучше всего расширить ассортимент. А те, кто только заходит на маркетплейс или думает об этом, смогут понять, с каких позиций начинать тестовые продажи.

Открытые данные Ozon доступны любому пользователю на портале Ozon.OpenData. Сейчас открыты два набора данных — «Просмотры товаров в категориях» и «Что не нашли на Ozon». В будущем появится и другая статистика. Если возникли вопросы, как читать статистику, или предложения по развитию проекта, можно сразу обратиться в чат.

В интерактивном отчете «Просмотры товаров в категориях» можно посмотреть:

Как часто ищут товары той или иной категории или подкатегории. Тут за 100% берется сумма всех просмотров за выбранный период времени.

Как меняются соотношения категорий и подкатегорий в динамике.

Если вас интересует конкретная подкатегория или группа товаров — используйте фильтры для их поиска. Например, из категории «Одежда» можно углубиться до подкатегорий «Женская и мужская одежда» → «Домашняя одежда» → «Домашний женский комплект».

​Итак, чаще всего на Ozon ищут одежду (на неё приходится 19% запросов), товары для дома (12%) и товары для мам и детей (11,6%).

Важно понимать: данные в отчете — это не структура продаж Ozon, а именно то, что клиенты ищут на площадке.

Конечно, самый интересный отчёт — «Что не нашли на Ozon». Именно он показывает, чего не хватает клиентам и что нужно скорее выводить на площадку, чтобы занять нишу и быстро стать лидером.

В этом отчете содержится информация о поисковых запросах, по которым покупатели не нашли товары, либо нашли что-то, но предложенным не заинтересовались. Например, россияне хотят видеть на маркетплейсах крупные мировые бренды одежды.

Интернет-покупатели часто ищут то, что в интернете в принципе продавать нельзя — например, снюс. Ozon такого, конечно, не продаёт — и селлерам тоже не разрешит. Но клиенты не теряют надежды найти нужный товар. А вот Эсвицин уже появился на Ozon — кто-то открыл для себя новую нишу

Статистика по поискам содержит данные, начиная с сентября. Графики о просмотрах в категориях обновляются ежедневно.