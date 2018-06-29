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Ozon опять хочет маркетплейс

Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил сервис для продавцов, через который они смогут реализовывать свои товары через сайт Ozon.ru, сообщают «Ведомости». Запуск для нескольких селлеров должен состояться в июле. После результатов тестирования сервис запустится для ограниченного количества партнеров.

Новый сервис предлагает им полный цикл услуг фулфилмента и доставку товаров по всей России. Продавцы сами определяют ассортимент и ценовую политику. Селлеры также смогут воспользоваться круглосуточной системой поддержки в чате, по электронной почте или телефону. Схема работы с маркетплейсом простая: перед добавлением товаров на сайт продавец должен зарегистрироваться. На момент выхода публикации компания не ответила редакции на вопросы о комиссии и партнерах.

Цель запуска продаж маркетплейса — расширить ассортимент и обеспечить более привлекательные цены для покупателя, пояснила представитель Ozon Мария Ерунова. «Товары продавцов будут доступны на витрине Ozon.ru, вместе с остальным ассортиментом», — сказала она.

Для Ozon это не первая попытка запустить маркетплейс. Ozon планировал реализовать свой маркетплейс как минимум с 2013 года. В 2014 году сервис пытались запустить на основе онлайн-площадки по продаже обуви Sapato, однако в результате компания продала проект конкуренту KupiVIP. В конце 2015 года Ozon собирался предоставлять свой сайт европейским и китайским брендам обуви и одежды.

Автор: Анна
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