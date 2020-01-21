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Ozon оснастит метрополитен российских городов постаматами

Ozon начал устанавливать постаматы в метрополитенах, первыми городами стали Казань и Новосибирск. Компания планирует распространить проект и на другие макрорегионы. Уже каждый четвертый заказ Ozon в России доставляют в постаматы.

Ozon, крупнейшая в стране мультикатегорийная интернет-площадка и крупнейшая же сеть постаматов впервые в России установила постаматы в метро. 21 автоматизированных пунктов выдачи заказов Ozon появились в метрополитене Казани и Новосибирска. На сегодняшний день в Новосибирске оборудованы 13 станций, в Казани — пока 2, но в ближайшие 1,5 месяца постаматы в столице Татарстана появятся на 80% станций. Дальше компания рассчитывает расширить и число городов, где постаматы появятся в метрополитене, охватив большинство макрорегионов. Отметим, что в крупных городах стран, где e-commerce гораздо более развит, чем в России — например, в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, постаматов в метрополитене нет.

Опыт Ozon показывает, что оптимальные локации для установки постаматов — повседневные точки притяжения людей: офисные центры, торговые центры, магазины рядом с домом, районные салоны красоты, компьютерные клубы, поликлиники и даже автозаправки. «Находясь на привычном для человека маршруте, постамат делает получение заказа максимально простым — и теперь мы рады сделать онлайн-покупки еще более доступными и удобными для жителей Казани и Новосибирска, — говорит директор по развитию партнерских логистических программ в Ozon Денис Дьяченко. — Наш опыт показывает, что установка постамата „рядом“ с клиентом увеличивает частотность его интернет-покупок в среднем в 5-6 раз».

Ozon также отмечает безопасность установки автоматизированных точек выдачи в общественных пространствах: каждый постамат оборудован не менее, чем двумя камерами, запись ведется круглосуточно, 24/7 работает служба поддержки постаматов, кроме того, в них доставляются только предоплаченные заказы для клиентов, чья личность полностью идентифицируется.

Популярность постаматов в России стремительно растет: в 2019 году клиенты Ozon выбирали этот способ доставки в 6 раз чаще, чем годом ранее, и уже более 20% заказов доставляются именно в автоматизированные пункты выдачи. На 20 января собственная сеть Ozon насчитывает 6897 Ozon.Box и еще 3088 партнерских постамата по всей России.

«Учитывая двукратный рост числа заказов в регионах по итогам 2019 года и быстро растущую популярность этого канала доставки, Ozon находится в поиске партнеров по развитию сети и заинтересован в сотрудничестве с малым и средним бизнесом в регионах — такое партнерство поможет нам быстрее развивать этот канал доставки, снизить барьер онлайн-покупок у населения, а значит сделать ассортимент из миллионов товаров доступнее для жителей всей страны», — отмечает Денис Дьяченко.

Автор: Анна
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