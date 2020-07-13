Ozon: от загородной самоизоляции к отпуску на природе

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала около 1,5 миллиона заказов и 2 миллиона поисковых запросов и выяснила, что россияне планируют выезды на отдых у воды.

В этом году выдалось жаркое лето, а возможность поездок пока для многих ограничена. Поэтому россияне часто проводят свободное время целыми семьями вне дома — за городом, на дачах и на природе. Аналитики Ozon изучили, что именно приобретают россияне для летнего отдыха на открытом воздухе.

Не все в этом году едут на море, но очевидно, что россияне в любом случае ищут отдыха у воды: продажи надувных плавательных матрасов выросли на 23% год к году, ласт и масок — на 22%. Для детей приобретают надувные круги и нарукавники для безопасного пребывания на воде — продажи в июне выросли на 151% и 26% соответственно по сравнению с прошлым годом. Находясь на открытом воздухе, важно помнить о защите от ультрафиолета, и онлайн-покупатели не пренебрегают солнцезащитными средствами — продажи в июне выросли на 56% год к году. Россияне знают, что после длительного пребывания на солнце важно ухаживать за кожей и активно выбирают увлажняющие средства для лица и тела — продажи в июне выросли на 132% и 135% соответственно.

Не каждым летом россияне могут наслаждаться такой жаркой погодой — в этом году она определенно требует обновления гардероба — продажи легкой летней одежды выросли в июне на 335%, а летней обуви — на 138% год к году. Наибольшим спросом пользуются купальники и плавки — рост на 258% год к году; помимо этого активно приобретают солнцезащитные очки — продажи в июне выросли в 3 раза год к году и летние головные уборы — продажи выросли в 9 раз год к году.

Еще весной россияне активно занимались спортом и фитнесом — правда, до какого-то момента они были вынуждены делать это дома. Поэтому сейчас вдвойне популярны тренировки на свежем воздухе, а вместо товаров для домашних тренировок, которые были актуальны весной, пользователи приобретают скейтборды, пенниборды — продажи в июне выросли в 7 раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в 5 раз год к году, а роликовых коньков — в 6 раз. Продажи велосипедов в июне выросли на 452% год к году — в топе предпочтений городские велосипеды-круизеры и удобные складные велосипеды. Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон — продажи выросли на 326% год к году.